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«Здесь так тихо»: учительница из Украины учит детей в Выру

Арвед Брейдакс
«Здесь так тихо»: учительница из Украины учит детей в Выру
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Антонина Гузель устроилась учительницей в Выру, но ей сейчас тяжело строить планы на будущее.
Антонина Гузель устроилась учительницей в Выру, но ей сейчас тяжело строить планы на будущее. Фото: Arved Breidaks
  • Антонина приехала в Выру в марте и устроилась на работу учительницей
  • Военная беженка переживает сильнейший стресс
  • Пока ей еще очень трудно думать о будущем

Спустя семь недель после приезда в Выру Антонина Гузель, приехавшая из-под Одессы, может сомкнуть глаза ночью только с помощью снотворного. Хоть она и спаслась от войны с двумя маленькими детьми, остался неясный страх, который подкрадывается по вечерам, как холодный осенний туман.

«Да, мы приехали в спокойное место, но страх остался», – говорит Антонина. «Многие спрашивали меня, как мы сюда попали, и мне стоило бы это записать, потому что я начинаю забывать. Раньше у меня такого не было, ведь я работала в школе, где нужно запоминать много информации, а здесь я забываю элементарные вещи вроде номера телефона. Все дело в нервах, в стрессе».

Нужно поддерживать детей

Антонина, которая работала завучем в поселке Ширяево в 120 км к северу от Одессы, приехала в Выру 9 марта с двумя маленькими детьми и в компании своей подруги Ольги, у которой тоже есть маленький ребенок. Их поселили в многоквартирном доме на улице Петсери, где они и живут до сих пор.

«Здесь мы уже отметили первый день рождения – Дарье исполнилось семь лет», – говорит Тоня, как ее называют дома. Впервые я встретил Антонину 11 марта, но она говорит, что плохо помнит свои тогдашние рассказы. Теперь, спустя полтора месяца, мы встретились в помещении группы продленного дня в школе Крейцвальди в городе Выру, куда она устроилась на работу с 6 апреля.

«Просто здесь много украинских детей, и многим из них приходится нелегко», – объясняет она. – Учителя здесь немного знают русский язык, и дети постарше справляются с общением по-русски, но младшие, особенно первоклассники, говорят только по-украински».

Так что на попечении Антонины теперь находится более двадцати украинских детей, обучающихся в школе Крейцвальди. «Первый класс, четвертый, пятый и шестой классы. Для меня составили расписание уроков, я учу их на украинском, и они очень рады. Теперь хоть что-то у них, как дома», – говорит Антонина.

Последние пару лет Антонина находилась в декретном отпуске с младшей дочерью и планировала вернуться к работе завуча следующей весной. «Я на самом деле еще не была готова приступить к работе, но ничего. Хорошо, что работа вообще есть», – признает она.

Быстро учатся

Предметы в украинских классах преподаются, как и во всей остальной школе. Часть обучения проводится дистанционно из Украины, вдобавок изучается эстонский язык. В школе проводят по три часа в день.

Однако уроки Антонины не совсем обычные. Дети, особенно старшие, скучают по родным местам. «Дети шестого класса уже почти большие и относятся ко мне как к психологу. Бывает, что во время урока начинают говорить о войне. Я просто слушаю, утешаю, говорю, что все будет хорошо», – рассказывает Антонина.

Дарья, старшая дочь Антонины тоже учится в первом классе, а младшая Анна ходит в детский сад «Красная Шапочка» рядом со школой, пока ее мать работает. Как дети приспосабливаются? «Дети хорошо себя чувствуют среди эстонских детей. Они говорят, что понимают друг друга, хотя языки разные. Каким-то образом понимают, может, даже телепатически, и это очень хорошо. Возвращаясь из детского сада, Анна произносит уже больше эстонских слов, чем я», – радуется Антонина.

Маленькая Анна больна сахарным диабетом, и одним из веских аргументов для отъезда из Украины была болезнь ребенка, точнее, отсутствие инсулина. Это вынудило принять решение за одну ночь. Здесь Антонина с дочерью ездили к врачу в Тарту, и девочке была оказана необходимая помощь.

Старшая дочь Антонины Дарья (слева) и дочь подруги Ангелина учатся в украинском классе. Анна, что сидит за партой, ходит в детский сад.
Старшая дочь Антонины Дарья (слева) и дочь подруги Ангелина учатся в украинском классе. Анна, что сидит за партой, ходит в детский сад. Фото: Arved Breidaks

Мужчины защищают страну

И у Антонины, и у бежавшей вместе с ней Ольги в Украине остались мужья, с которыми удается поговорить по телефону раз в день. Муж Антонины находится в окрестностях их родного поселка, вступил в территориальную оборону и несет патрульную службу.

А муж Ольги был ранен, что совершенно выбило из колеи жену, которая в это время уже была в Выру. Мужчине запрещено сообщать жене, где именно он находится, но пара может разговаривать по телефону один раз в день.

Ольга, работавшая в Украине поваром, надеялась вскоре после приезда в Выру найти работу, но сейчас она переживает шок. «У нее начались сильные приступы мигрени. Плохо спит по ночам, ей прописали таблетки, но, возможно, нужно сводить и к психологу, – говорит Антонина. – В таком состоянии она не может выйти на работу. Мы более или менее справляемся днем. Но когда по вечерам мы звоним домой и смотрим новости, то потом не можем ни есть, ни спать. Мы только думаем и говорим».

Как дальше сложится жизнь, Антонина не знает. «Есть два варианта: Украина победит, и мы вернемся, когда начнется восстановление. Целы ли еще наши дома? Среди моих учеников есть дети, которым теперь некуда возвращаться. Второй вариант – остаться в Эстонии. Мы не знаем, что будет завтра. Мы только надеемся, что Украина выстоит, и чтобы жертв было меньше, а война закончилась», – говорит Антонина.

В Эстонии женщины снова начали задумываться о завтрашнем дне. «Мы планируем, что отвезем детей в школу, что-нибудь купим, куда-то съездим. В Украине такого «завтра» нет. Там благодарят Бога, что повидали близких. Мы там не думали о планах. Мы думали – вот бы выспаться».

Если бы можно было взять и отключить мышление, но сделать это уже не удастся. «Мы боимся думать, – продолжает Антонина. – Мы боимся, что нам позвонят и скажут, что мужа захватили в плен или убили. В Украине много погибших ребят. Среди них нет очень близких, но есть знакомые».

Непривычно тихо

А в Выру тихо. Даже непривычно тихо. «Нас тут в гости приглашали. Мы шли по улице и все думали: как же здесь спокойно. И дома друг от друга далеко стоят. А у нас дом на доме», – размышляет Антонина.

Украинцы, приехавшие в Выру, общаются и знакомятся между собой через местный Украинский центр. В фейсбуке появилась группа «Украинцы в Вырумаа», участники которой делятся полезной информацией. Также в ней делают публикации их доверенные лица и чиновники. «Поскольку нас перезнакомили, теперь мы узнаем друг друга на улице. Здороваемся, разговариваем так, будто встретили родственника», – с удовлетворением говорит Антонина.

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