«Здесь так тихо»: учительница из Украины учит детей в Выру

«Да, мы приехали в спокойное место, но страх остался», – говорит Антонина. «Многие спрашивали меня, как мы сюда попали, и мне стоило бы это записать, потому что я начинаю забывать. Раньше у меня такого не было, ведь я работала в школе, где нужно запоминать много информации, а здесь я забываю элементарные вещи вроде номера телефона. Все дело в нервах, в стрессе».

Нужно поддерживать детей

Антонина, которая работала завучем в поселке Ширяево в 120 км к северу от Одессы, приехала в Выру 9 марта с двумя маленькими детьми и в компании своей подруги Ольги, у которой тоже есть маленький ребенок. Их поселили в многоквартирном доме на улице Петсери, где они и живут до сих пор.

«Здесь мы уже отметили первый день рождения – Дарье исполнилось семь лет», – говорит Тоня, как ее называют дома. Впервые я встретил Антонину 11 марта, но она говорит, что плохо помнит свои тогдашние рассказы. Теперь, спустя полтора месяца, мы встретились в помещении группы продленного дня в школе Крейцвальди в городе Выру, куда она устроилась на работу с 6 апреля.

«Просто здесь много украинских детей, и многим из них приходится нелегко», – объясняет она. – Учителя здесь немного знают русский язык, и дети постарше справляются с общением по-русски, но младшие, особенно первоклассники, говорят только по-украински».