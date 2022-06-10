Исследование: этим летом 45% жителей Эстонии планируют съездить в отпуск за границу

Согласно проведенному If Kindlustus исследованию, по сравнению с тем же периодом прошлого года число жителей Эстонии, желающих этим летом посетить зарубежные страны, значительно увеличилось.

Как сообщила в своем пресс-релизе страховая компания, если летом прошлого года 17% жителей Эстонии съездили в отпуск за рубеж, то этим летом такие поездки планируют уже 45% респондентов. 25% ответивших на вопросы анкеты отдают предпочтение внутреннему туризму, а 30% пока еще не определились с решением.

По словам менеджера по продуктам личного страхования If Kindlustus Кайрит Лухт наблюдается существенный рост интереса к путешествиям. Если за последние два года определенное количество поездок в отпуск было отменено из-за пандемии, то теперь многие еще более заинтересованы в путешествиях.

«21% эстоноземельцев желают посетить с целью отдыха соседние страны, целых 28% респондентов – более отдаленные европейские страны, и 6% планируют выехать за пределы Европы», — уточнила Лухт.

В случае летних поездок предпочтение отдается пляжному или городскому отдыху.

Треть отпускников желают провести свой зарубежный отпуск на пляже. Столько же желающих намерены посетить города и различные достопримечательности. 20% отдыхающих предпочитают отправиться в поход, и 10% планируют посетить какое-либо культурное мероприятие, – например, концерт или выставку.