Время отпусков и отступления пандемии способствует тому, что все больше людей задумывается о том, где и как провести летний отдых.
Исследование: этим летом 45% жителей Эстонии планируют съездить в отпуск за границу
Согласно проведенному If Kindlustus исследованию, по сравнению с тем же периодом прошлого года число жителей Эстонии, желающих этим летом посетить зарубежные страны, значительно увеличилось.
Как сообщила в своем пресс-релизе страховая компания, если летом прошлого года 17% жителей Эстонии съездили в отпуск за рубеж, то этим летом такие поездки планируют уже 45% респондентов. 25% ответивших на вопросы анкеты отдают предпочтение внутреннему туризму, а 30% пока еще не определились с решением.
По словам менеджера по продуктам личного страхования If Kindlustus Кайрит Лухт наблюдается существенный рост интереса к путешествиям. Если за последние два года определенное количество поездок в отпуск было отменено из-за пандемии, то теперь многие еще более заинтересованы в путешествиях.
«21% эстоноземельцев желают посетить с целью отдыха соседние страны, целых 28% респондентов – более отдаленные европейские страны, и 6% планируют выехать за пределы Европы», — уточнила Лухт.
В случае летних поездок предпочтение отдается пляжному или городскому отдыху.
Треть отпускников желают провести свой зарубежный отпуск на пляже. Столько же желающих намерены посетить города и различные достопримечательности. 20% отдыхающих предпочитают отправиться в поход, и 10% планируют посетить какое-либо культурное мероприятие, – например, концерт или выставку.
«К счастью, большинство людей осознают необходимость страхования путешествий, и из года в год мы наблюдаем рост количества страховщиков. Пандемия вызвала интерес к страхованию путешествий с защитой от COVID-19», — пояснила Лухт. «Обязательно следует подумать о том, чем вы намерены заняться в поездке. Например, 4% путешественников заявили, что в месте назначения они будут нырять, займутся какими-либо водными или экстремальными видами спорта. При оформлении страхования путешествия таким отдыхающим следует поинтересоваться, включена ли соответствующая защита в договор, – и в противном случае его дополнить».
Опрос показал, что больше всего хотят провести отпуск за границей молодые люди в возрасте 18-24 лет: 61% из них выедут этим летом куда-нибудь за рубеж. 45-65-летние меньше других стремятся поехать в отпуск за границу, хотя и среди них такие поездки планируют 35-40%.
Исследование показало, что по сравнению с жителями других прибалтийских стран жителей Литвы гораздо больше, чем остальных привлекает внутренний туризм. Провести отпуск за границей желают 36% литовцев, тогда как этот показатель составляет 45% для Эстонии и Латвии. Жители Латвии больше, чем другие отдают предпочтение поездкам в соседние страны; жители Эстонии больше, чем их южные соседи, стремятся съездить в отдаленные страны Европы.
В опросе, проведенном If Kindlustus в Эстонии, Латвии и Литве, приняли участие чуть более 1000 человек из каждой страны.