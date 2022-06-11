Rus.Postimees представляет вашему вниманию обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа в период с 10 по 16 июня.
Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в столице и в Ида-Вирумаа
Таллинн
Мир великанов
● до 26 июня Певческое поле (Нарвское шоссе, 95)
Это огромный тематический парк сказочных персонажей, который понравится как детям, так и взрослым. Посетителей встретят 30 гигантских фигур-аниматроников, персонажей «Легенды о долине туманов», которые двигаются и разговаривают голосами знаменитостей. Каждая экспозиция достигает пяти метров в высоту и имеет свой уникальный концепт. «Волшебная страна великанов» – это оригинальный проект украинской компании World Impressions. По словам организаторов, аналогов такой выставки нет нигде в Европе.
Бременские музыканты
● 12 июня в 12:00
Таллиннский ботанический сад (Клоостриметса-теэ, 52) Летний проект Русского молодежного театра в Таллиннском Ботаническом Саду. Веселая музыкальная история о бесстрашном Трубадуре и его верных друзьях, прекрасной принцессе и глупом короле в сопровождении любимых мелодий. Вход в Ботанический сад с билетом на спектакль бесплатный. Спектакль играется под открытым небом, зрители располагаются на скамейках и специальных покрытиях. В случае проливного дождя и очень мокрой погоды спектакли отменяются. Если погода пасмурная, рекомендуется взять с собой зонтики.
Представления фокусника
● 12 июня в 11:00 детская площадка в парке Паэ
● 19 июня в 11:00 центральная площадка парка Тондилоо (Кивила парк)
В районе Ласнямяэ пройдут увлекательные представления фокусника Фреда-Эрика Йохансона. Немые 30-минутные представления для всей семьи будут состоять из различных трюков и других элементов современной магии в сопровождении фоновой музыки. Вход свободный.
Тренировки Streetworkout в Кристийне
● 13 июня в 17:00
спортивная площадка по адресу Палдиское шоссе, 65б/Эндла, 92 В районе Кристийне начнется серия тренировок Streetworkout, все желающие приглашены на спортивную площадку под открытым небом. На тренировках вы научитесь захватывающим трюкам и техникам уличной гимнастики, узнаете, как в течение трех секунд менять положение тела, как разнообразнее использовать тренажеры.
Ида-Вирумаа
Нарвский энергетический забег
● 11 июня в 12:00 улица Линнусе, 2
Начало Нарвскому энергетическому забегу, который за короткое время стал крупнейшим спортивным мероприятием Ида-Вирумаа, было положено в 2011 году. Цель соревнования – вовлечение в занятия людей всех возрастов и повышение роли Ида-Вирумаа в культурно-спортивной жизни Эстонии. В программу Нарвского энергетического забега входят полумарафон протяженностью в 21,1 километра и 5-километровая дистанция для бегунов и любителей спортивной ходьбы. Больше информации на jooks.ee.
Веломарафон Алутагузе
● 13 июня в 11:00 озеро Паннъярв, волость Иллука
Веломарафон проходит под эгидой центра отдыха и спорта Алутагузе. Маршрут проходит по большей части трассы лыжного марафона Алутагузе. Помимо живописного ландшафтного заповедника велосипедисты смогут увидеть следы промышленных разработок – сланцевые карьеры и торфяные поля.
Тематическая экскурсия: Йоаорг. Эстляндская слобода
● 16 июня в 18:00 (на русском языке) Петровская площадь, Нарва
Йоаорг, он же Иоахимсталь, он же Юхкенталь – эстляндская слобода Нарвы, начавшая формироваться во второй половине XIX века. Официально слобода даже не входила в состав самого города, так как была частью другой губернии. Две церкви до сих пор являются главными архитектурными доминантами уникального района, территория которого страивалась деревянными домами. Экскурсия начнется на Петровской площади, у стелы в виде топонима «Нарва», а закончится возле известного «пятикронового» вида на Нарвский замок и Ивангородскую крепость. Стоимость билета – 5 евро.