Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в столице и в Ида-Вирумаа

Таллинн

Мир великанов

● до 26 июня Певческое поле (Нарвское шоссе, 95)

Это огромный тематический парк сказочных персонажей, который понравится как детям, так и взрослым. Посетителей встретят 30 гигантских фигур-аниматроников, персонажей «Легенды о долине туманов», которые двигаются и разговаривают голосами знаменитостей. Каждая экспозиция достигает пяти метров в высоту и имеет свой уникальный концепт. «Волшебная страна великанов» – это оригинальный проект украинской компании World Impressions. По словам организаторов, аналогов такой выставки нет нигде в Европе.

Бременские музыканты

● 12 июня в 12:00

Таллиннский ботанический сад (Клоостриметса-теэ, 52) Летний проект Русского молодежного театра в Таллиннском Ботаническом Саду. Веселая музыкальная история о бесстрашном Трубадуре и его верных друзьях, прекрасной принцессе и глупом короле в сопровождении любимых мелодий. Вход в Ботанический сад с билетом на спектакль бесплатный. Спектакль играется под открытым небом, зрители располагаются на скамейках и специальных покрытиях. В случае проливного дождя и очень мокрой погоды спектакли отменяются. Если погода пасмурная, рекомендуется взять с собой зонтики.

Фред-Эрик Йохансон. Фото: Marko Saarm/Sakala

Представления фокусника

● 12 июня в 11:00 детская площадка в парке Паэ

● 19 июня в 11:00 центральная площадка парка Тондилоо (Кивила парк)

В районе Ласнямяэ пройдут увлекательные представления фокусника Фреда-Эрика Йохансона. Немые 30-минутные представления для всей семьи будут состоять из различных трюков и других элементов современной магии в сопровождении фоновой музыки. Вход свободный.

Тренировки Streetworkout в Кристийне

● 13 июня в 17:00