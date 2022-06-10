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Член Центристской партии собирает подписи против мэра Нарвы

Лоора-Элизабет Ломп
Член Центристской партии собирает подписи против мэра Нарвы
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Катри Райк
Катри Райк Фото: Andres Haabu / Postimees

Член Центристской партии Михаил Паньшин выступил инициатором сбора подписей против мэра Нарвы Катри Райк, но Райк заявила, что добровольно в отставку не уйдет.

По словам Паньшина, к сбору подписей его подтолкнуло желание города закрыть школы и детские сады, особенно Нарвскую Солдинскую гимназию. «В связи с безвыходной ситуацией, связанной с планированием стратегии развития Нарвской муниципальной системы образования до 2030 года, мы, жители города Нарвы, просим Катри Райк уйти добровольно», — написал Паньшин.

По его мнению, бессмысленно собирать подписи для инициирования вотума недоверия, ведь 17 городских депутатов в любом случае во всем поддерживают Катри Райк.

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