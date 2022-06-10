Член Центристской партии собирает подписи против мэра Нарвы

По словам Паньшина, к сбору подписей его подтолкнуло желание города закрыть школы и детские сады, особенно Нарвскую Солдинскую гимназию. «В связи с безвыходной ситуацией, связанной с планированием стратегии развития Нарвской муниципальной системы образования до 2030 года, мы, жители города Нарвы, просим Катри Райк уйти добровольно», — написал Паньшин.