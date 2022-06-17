Lux Express начинает пассажироперевозки по маршруту Рига-Курессааре с пересадкой в Пярну

Новый маршрут согласован с маршрутом Рига-Пярну-Таллин, благодаря чему создан новый летний маршрут Рига-Пярну-Курессааре с пересадкой в Пярну. Маршрут будет действовать до 21 августа.

Как отметили в компании, Сааремаа всегда был популярным местом отдыха жителей Латвии – до пандемии COVID-19 его посещали более 14 000 латвийцев в год.