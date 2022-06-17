Автобусная компания Lux Express открыла в пятницу новый маршрут Тарту-Курессааре, который позволит жителям Латвии этим летом добираться автобусом из Риги до Сааремаа и его столицы Курессааре, сообщили в компании.
Lux Express начинает пассажироперевозки по маршруту Рига-Курессааре с пересадкой в Пярну
Lux Express начинает пассажироперевозки по маршруту Рига-Курессааре с пересадкой в Пярну
Новый маршрут согласован с маршрутом Рига-Пярну-Таллин, благодаря чему создан новый летний маршрут Рига-Пярну-Курессааре с пересадкой в Пярну. Маршрут будет действовать до 21 августа.
Как отметили в компании, Сааремаа всегда был популярным местом отдыха жителей Латвии – до пандемии COVID-19 его посещали более 14 000 латвийцев в год.
«Мы надеемся, что в этом году на наш остров снова приедут более 10 000 гостей из Латвии. Возможность путешествовать из Риги на Сааремаа с Lux Express поможет нам достичь этой цели», – отметила менеджер по маркетингу Visit Saaremaa Мария Руубас.
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