Полиция просила помощи в поисках 46-летнего Виктора, который поздно вечером в среду покинул расположенный в Таллинне дом попечения и пропал.
Полиция: пропавший в Таллинне 46-летний Виктор найден
Полиция: пропавший в Таллинне 46-летний Виктор найден
Поздно вечером 22 июня в полицию поступило сообщение, что с вечерней прогулки не вернулся 46-летний постоялец расположенного в столичном районе Мустамяэ дома попечения. Мужчина не разговаривает. Известно, что состояние здоровья Виктора оставляет желать лучшего, в связи с чем были основания полагать, что он может попасть в беду.
Поиски, в которых принимали участие полицейские, близкие мужчины, а также работники дома попечения, изначально не увенчались успехом.
Пресс-служба полиции сообщила, что вечером 23 июня удалось установить местонахождение Виктора. "С ним все в порядке и он был возвращен в дом попечения", - уточнили в полиции.
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