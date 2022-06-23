Системный администратор российской электросети в субботу проведет намеченную ранее на осень попытку отключения, в ходе который Калининградская область отделится от Балтийских стран и единой электросистемы материковой России и Беларуси.
Россия в субботу проведет попытку отделения калиниградской электросистемы
Системные администраторы электросистем Балтийских стран в курсе попытки и учитывают ее. Попытка не окажет существенного воздействия на Балтийские страны, поскольку торговля электроэнергией с Россией прекратилась.
Россия и ранее тестировала независимую работу электросистемы Калининграда.
Elering вместе с другими балтийскими системными администраторами электросистем уже последние 10 лет создает готовность к независимому от России управлению электросистемой. Это придает большую уверенность в том, что уже сейчас можно обеспечить бесперебойную работу системы.
Действия по укреплению системы будут продолжаться до 2025 года, чтобы достичь полной готовности к отделению электросистемы от России и подключению к электросистеме материковой Европы с начала 2026 года.