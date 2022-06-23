Россия в субботу проведет попытку отделения калиниградской электросистемы

Системные администраторы электросистем Балтийских стран в курсе попытки и учитывают ее. Попытка не окажет существенного воздействия на Балтийские страны, поскольку торговля электроэнергией с Россией прекратилась.

Россия и ранее тестировала независимую работу электросистемы Калининграда.

Elering вместе с другими балтийскими системными администраторами электросистем уже последние 10 лет создает готовность к независимому от России управлению электросистемой. Это придает большую уверенность в том, что уже сейчас можно обеспечить бесперебойную работу системы.