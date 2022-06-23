Председатель партии «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер высказался по поводу критики НАТО со стороны премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), что бравурный стиль высказываний, ранее осуждаемый, например, в случае с Хельме, в домашней политике не продвигает нас вперед.
Сеэдер о выступлении Каллас: бравурными заявлениями мы точно не добьемся своих результатов
Сеэдер сказал, что Эстония должна каждый день создавать безопасность, особенно на дипломатической арене. «Мы не являемся крупной экономической или военной державой. Но взвешенная, умная и гибкая дипломатия и политика — вот что гарантирует Эстонии союзников и безопасность».
«Бравурный стиль выражения, который был осужден в прошлом для Хельме и для других политиков, — не продвигает нас вперед во внутренней политике, тем более в международной», — признал он, сравнивая «бравурное» заявление Каллас с критикой Хельме в сторону Нато о плане Б. «Очень смелые и близкие заявления».
«Опять же, это не было зрелым заявлением. Те, кто лучше знаком с безопасностью Эстонии, знают, насколько хрупка безопасность стран Балтии. Но мы точно не добьемся своих результатов публичными бравурными заявлениями».
"Это все же переговоры, дипломатия - влияние на общественное мнение. Это нужно делать культурно. Чтобы союзники не чувствовали что их в чем то упрекают».
Яанус Карилайд сказал сегодня: «только три партии, действительно беспокоящиеся о будущем Эстонии, — Отечество, EKRE и Центристская партия — смогли бы вместе совершить резкий и основательный поворот, сделать необходимые инвестиции немедленно и в полном объеме как в Силы обороны, так и в Кайтселийт». Могли ли бы «Отечество», EKRE и Центристская партия действительно довести обороноспособность Эстонии до такого высокого уровня, чтобы НАТО не понадобилось?
Сеэдер сказал, что было бы неплохо, если бы были такие простые решения. "Но таких простых решений не бывает! Обеспечение безопасности Эстонии по-прежнему является долгосрочным процессом. «Мы прошли долгий путь, чтобы стать членом НАТО и иметь здесь солдат союзников», — сказал Сеэдер.
Он заявил, что для обеспечения безопасности действительно потребуется гораздо большее присутствие союзников, но это делается: «Спланированным и продуманным образом. Но не через газетные колонки и непубличные заявления. Такого чудодейственного решения нет ни в одной политической комбинации».
«Безусловно, для одних и других политиков важны вопросы национальной обороны, одни видят больше внутреннюю безопасность, другие — международную обстановку. Это планомерное, последовательное и взвешенное действие, которое мы должны предпринять. Дело не только в том, как мы сюда попали, но чтобы Западная Европа поняла, как мы здесь».
«Это введение в нашу историю и различия. Это работа, которую Тунне Келам проделал на протяжении многих лет в Европейском парламенте. Смотрели, как долго и бесконечно можно говорить о коммунистическом прошлом, потому что это прошлое. Но сегодня было бы хорошо, если бы у нас там было несколько Тунне Келам, которые бы занимались этим последовательно. Объяснял на западе нашу опасность и географическое положение».
«Эти вещи нужно решать, но сбалансированно», — сказал Сеэдер.