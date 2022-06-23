Сеэдер о выступлении Каллас: бравурными заявлениями мы точно не добьемся своих результатов

Сеэдер сказал, что Эстония должна каждый день создавать безопасность, особенно на дипломатической арене. «Мы не являемся крупной экономической или военной державой. Но взвешенная, умная и гибкая дипломатия и политика — вот что гарантирует Эстонии союзников и безопасность».

«Бравурный стиль выражения, который был осужден в прошлом для Хельме и для других политиков, — не продвигает нас вперед во внутренней политике, тем более в международной», — признал он, сравнивая «бравурное» заявление Каллас с критикой Хельме в сторону Нато о плане Б. «Очень смелые и близкие заявления».

«Опять же, это не было зрелым заявлением. Те, кто лучше знаком с безопасностью Эстонии, знают, насколько хрупка безопасность стран Балтии. Но мы точно не добьемся своих результатов публичными бравурными заявлениями».

"Это все же переговоры, дипломатия - влияние на общественное мнение. Это нужно делать культурно. Чтобы союзники не чувствовали что их в чем то упрекают».

Яанус Карилайд сказал сегодня: «только три партии, действительно беспокоящиеся о будущем Эстонии, — Отечество, EKRE и Центристская партия — смогли бы вместе совершить резкий и основательный поворот, сделать необходимые инвестиции немедленно и в полном объеме как в Силы обороны, так и в Кайтселийт». Могли ли бы «Отечество», EKRE и Центристская партия действительно довести обороноспособность Эстонии до такого высокого уровня, чтобы НАТО не понадобилось?