Европейские цены на электроэнергию выросли до шестимесячного максимума

Цены на электроэнергию в Европе растут из-за риска перебоев с поставками природного газа. Цены фьючерсов на голландской газовой бирже TTF выросли сегодня на 7 процентов до 136 евро за мегаватт-час (МВтч). За год природный газ подорожал почти в 5 раз.

Как пишет Bloomberg, рост цен на газ привел к росту цен на электроэнергию по всей Европе, увеличив финансовое бремя предприятий и домохозяйств, оправляющихся после инфляции и пандемии. Рост цен на газ увеличивает спрос на уголь как на источник энергии. Европейские фьючерсы на уголь выросли в четверг на целых 4 процента до 270 долларов за тонну.

Сегодня Германия подняла уровень опасности чрезвычайного газового плана до второго, чтобы обезопасить поставки после прекращения поставок российского газа. Второй уровень тревоги приближает Германию к третьему и последнему, с которого можно начинать нормирование.

После этой новости цены на немецкие фьючерсы на электроэнергию выросли на европейской бирже на 3,6% до 254 евро за мегаватт-час, что является самым высоким показателем с 23 декабря.

Французские фьючерсы выросли на 1,6% до 320 евро за МВтч, самого высокого уровня с декабря. Сегодня электричество во Франции стоит в среднем 352,56 евро за МВтч.

В Эстонии не настолько ужасна, и средняя биржевая цена электроэнергии в нашей ценовой зоне сегодня снизилась на 24,75 процента до 148,06 евро за мегаватт-час. В Латвии электричество стоит 287,18 евро, т.е. на 93,96% больше, чем в Эстонии.