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Европейские цены на электроэнергию выросли до шестимесячного максимума

Эркки Эрилайд
Европейские цены на электроэнергию выросли до шестимесячного максимума
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks (Lõuna-Eesti Postimees)

Европейские цены на электроэнергию выросли до самого высокого уровня с декабря минувшего года. Резкий рост цен последовал за новостями о том, что Германия делает шаг к нормированию энергопотребления из-за сокращения газовых потоков из России, пишет Postimees.

Цены на электроэнергию в Европе растут из-за риска перебоев с поставками природного газа. Цены фьючерсов на голландской газовой бирже TTF выросли сегодня на 7 процентов до 136 евро за мегаватт-час (МВтч). За год природный газ подорожал почти в 5 раз.

Как пишет Bloomberg, рост цен на газ привел к росту цен на электроэнергию по всей Европе, увеличив финансовое бремя предприятий и домохозяйств, оправляющихся после инфляции и пандемии. Рост цен на газ увеличивает спрос на уголь как на источник энергии. Европейские фьючерсы на уголь выросли в четверг на целых 4 процента до 270 долларов за тонну.

Сегодня Германия подняла уровень опасности чрезвычайного газового плана до второго, чтобы обезопасить поставки после прекращения поставок российского газа. Второй уровень тревоги приближает Германию к третьему и последнему, с которого можно начинать нормирование.

После этой новости цены на немецкие фьючерсы на электроэнергию выросли на европейской бирже на 3,6% до 254 евро за мегаватт-час, что является самым высоким показателем с 23 декабря.

Французские фьючерсы выросли на 1,6% до 320 евро за МВтч, самого высокого уровня с декабря. Сегодня электричество во Франции стоит в среднем 352,56 евро за МВтч.

В Эстонии не настолько ужасна, и средняя биржевая цена электроэнергии в нашей ценовой зоне сегодня снизилась на 24,75 процента до 148,06 евро за мегаватт-час. В Латвии электричество стоит 287,18 евро, т.е. на 93,96% больше, чем в Эстонии.

В Литве самая дорогая в странах Балтии электроэнергия — 292,84 евро за мегаватт-час, или на 97,78 процента дороже, чем в Эстонии. В Финляндии, с другой стороны, электричество стоит на 56,62% меньше, чем в Эстонии, 64,23 евро за МВтч.

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