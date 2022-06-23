Март Хельме - об интервью премьер-министра: Каллас только недавно говорила, что Эстония защищена

Есть ли способ исправить текущую ситуацию? «Это можно исправить, если убрать с постов пустословов. Мы бы сделали Лео Куннаса министром обороны, и, может быть, я бы сделал себя министром иностранных дел. Это люди, которые говорят нашим союзникам правду о том, как обстоят дела на самом деле. Не ходить туда просить и умолять. Так должно было быть 15 лет назад", — сказал он.

«Вспомним, как Кая Каллас совсем недавно говорила, что Эстония защищена… Если мы перенесем потери на Эстонию. В один день умрут 400 эстонских пацанов, на следующий день умрут 500 наших пацанов. Как долго мы можем сопротивляться? Нас не так много, как украинцев».

По его словам, безответственно, что мы долго говорим о том, как у нас все хорошо. «Все эти Террасы, все эти Херемы, все эти Луйги и Калласы и Ансипы. Это давняя циничная политическая риторика. С той обороной, которая у нас сейчас есть, мы убьем наших молодых людей», — заявил Хельме.