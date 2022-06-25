В Финляндии в Порвоо полицейским пришлось разбить окно и проникнуть в квартиру, чтобы остановить жестокое обращение с маленьким ребенком, передает Yle.
Полиции пришлось разбить окно, чтобы спасти малыша: в Финляндии мать подозревают в попытке убийства ребенка
Полиции пришлось разбить окно, чтобы спасти малыша: в Финляндии мать подозревают в попытке убийства ребенка
В местную полицию во вторник утром поступил звонок от социального работника.
«Он увидел через окно, что в квартире мать набросилась на маленького ребенка. Насилие прекратилось только после того, как полиции удалось проникнуть в квартиру, разбив окно», – сообщила в пресс-релизе комиссар уголовной полиции Хейди Ниеми.
Жертвой стал пятилетний ребенок, который получил серьезные травмы в результате нападения и был госпитализирован.
«Мы расследуем дело по статьям УК "попытка непредумышленного убийства" и "оказание сопротивления властям"», – сказала Ниеми.