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Полиции пришлось разбить окно, чтобы спасти малыша: в Финляндии мать подозревают в попытке убийства ребенка

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Полиции пришлось разбить окно, чтобы спасти малыша: в Финляндии мать подозревают в попытке убийства ребенка
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Финская полиция. Фото иллюстративное.
Финская полиция. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В Финляндии в Порвоо полицейским пришлось разбить окно и проникнуть в квартиру, чтобы остановить жестокое обращение с маленьким ребенком, передает Yle.

В местную полицию во вторник утром поступил звонок от социального работника.

«Он увидел через окно, что в квартире мать набросилась на маленького ребенка. Насилие прекратилось только после того, как полиции удалось проникнуть в квартиру, разбив окно», – сообщила в пресс-релизе комиссар уголовной полиции Хейди Ниеми.

Жертвой стал пятилетний ребенок, который получил серьезные травмы в результате нападения и был госпитализирован.

«Мы расследуем дело по статьям УК "попытка непредумышленного убийства" и "оказание сопротивления властям"», – сказала Ниеми.

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