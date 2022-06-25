Полиции пришлось разбить окно, чтобы спасти малыша: в Финляндии мать подозревают в попытке убийства ребенка

В местную полицию во вторник утром поступил звонок от социального работника.

«Он увидел через окно, что в квартире мать набросилась на маленького ребенка. Насилие прекратилось только после того, как полиции удалось проникнуть в квартиру, разбив окно», – сообщила в пресс-релизе комиссар уголовной полиции Хейди Ниеми.

Жертвой стал пятилетний ребенок, который получил серьезные травмы в результате нападения и был госпитализирован.