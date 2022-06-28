Соцдемы: для перевода образования на эстонский язык потребуются тысячи новых или переобученных учителей

При этом остается открытым вопрос повышения зарплат учителей, который необходимо решить для успешного проведения реформы в ситуации, когда педагогов и так не хватает, и в ближайшие годы почти 40 процентов нынешних учителей достигнут пенсионного возраста.

Генеральный секретарь Социал-демократической партии, депутат Рийгикогу Эдуард Одинец признал, что социал-демократы хотят, чтобы в основе образовательной системы Эстонии была так называемая Единая школа. Эта модель предусматривает, что эстоноязычные и русскоязычные ребята учатся под одной крышей, ходят на одни уроки, вместе участвуют во внеклассных мероприятиях. При этом учитывается национальный и культурный идентитет всех ребят независимо от их родного языка. Именно такая модель является наиболее эффективным способом создать среду, которая способствует сближению ребят разных национальностей.

«Подчеркиваем: это не означает слияния эстоноязычных и русскоязычных школ. Это означает, что в будущем все школы Эстонии станут эстоноязычными, и из эстоноязычного детского садика ребята независимо от их родного языка будут идти в одну и ту же школу. Но переход на эстонский язык обучения потребует времени и должен быть максимально комфортным и безболезненным для ребят и учителей», – сказал Одинец, подчеркнув, что переход, естественно, обязан учитывать региональные особенности, обеспечивать возможность изучения русского языка как родного языка и повышать качество языкового погружения.