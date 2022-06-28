Турция пообещала поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО во время саммита Североатлантического альянса в Мадриде, сообщает пресс-служба канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте во вторник, 28 июня.
Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО
В сообщении сказано, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Саули Ниинисте и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон 28 июня провели в Мадриде обстоятельную встречу при поддержке генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, передает «НВ».
По итогам встречи министры иностранных дел стран подписали меморандум о взаимопонимании. В канцелярии Ниинистё подчеркнули: в этом документе Турция подтвердила, что поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО на саммите в Мадриде на этой неделе. Конкретные шаги по вступлению двух стран будут согласованы союзниками по НАТО в течение следующих двух дней.
В меморандуме также сказано, что Финляндия, Швеция и Турция обязуются оказывать друг другу полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг для друга. В пресс-службе Ниинистё повторили, что Финляндия осуждает терроризм во всех его проявление и полностью поддерживает политику НАТО в сфере борьбы с терроризмом.