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Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

rus.postimees.ee
Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Фото: Violeta Santos Moura/Reuters/Scanpix

Турция пообещала поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО во время саммита Североатлантического альянса в Мадриде, сообщает пресс-служба канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте во вторник, 28 июня.

В сообщении сказано, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Саули Ниинисте и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон 28 июня провели в Мадриде обстоятельную встречу при поддержке генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, передает «НВ».

По итогам встречи министры иностранных дел стран подписали меморандум о взаимопонимании. В канцелярии Ниинистё подчеркнули: в этом документе Турция подтвердила, что поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО на саммите в Мадриде на этой неделе. Конкретные шаги по вступлению двух стран будут согласованы союзниками по НАТО в течение следующих двух дней.

В меморандуме также сказано, что Финляндия, Швеция и Турция обязуются оказывать друг другу полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг для друга. В пресс-службе Ниинистё повторили, что Финляндия осуждает терроризм во всех его проявление и полностью поддерживает политику НАТО в сфере борьбы с терроризмом.

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