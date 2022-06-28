Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

В сообщении сказано, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Саули Ниинисте и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон 28 июня провели в Мадриде обстоятельную встречу при поддержке генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, передает «НВ».

По итогам встречи министры иностранных дел стран подписали меморандум о взаимопонимании. В канцелярии Ниинистё подчеркнули: в этом документе Турция подтвердила, что поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО на саммите в Мадриде на этой неделе. Конкретные шаги по вступлению двух стран будут согласованы союзниками по НАТО в течение следующих двух дней.