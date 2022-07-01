Увеличится стоимость новых автомобилей

По словам исполнительного директора Elke Grupp Таави Лепика, основными виновниками падения продаж во втором квартале по-прежнему остаются отсутствие чипсов и в некоторой степени осторожность потребителей из-за инфляции.

«Данные о продажах во втором квартале продолжают тенденцию первого квартала, отражая заказы, размещенные в разгар кризиса чипов, когда склады были пусты, а время ожидания было больше среднего. Немаловажную роль, безусловно, играет и высокая инфляция, в результате чего некоторые покупатели автомобилей рассматривают возможность смены автомобиля в более длительный срок, чем обычно», - говорит Лепик.

Он добавил, что большая часть продаж приходится на гибридные автомобили, которые уже составляют 42% от общего объема продаж Toyota. «В условиях пика цен на топливо покупатели в первую очередь ищут в новых автомобилях более экономичные двигатели. Это заметно повысило интерес к гибридным автомобилям, которые в настоящее время все еще значительно доступнее, чем электромобили», - сказал Лепик.

По словам исполнительного директора Elke Grupp некоторые автопроизводители накопили запас отдельных моделей, но, как правило, эти автомобили быстро раскупаются, и продажи продолжают осуществляться на основе заказов. Время ожидания новых автомобилей варьируется от нескольких месяцев до года.

Если вы планируете поменять автомобиль, вы лучше сделать заказ уже сегодня, потому что рост цен на сырье на мировом рынке, вероятно, еще больше повысит стоимость новых автомобилей.

«Рынок подержанных автомобилей также по-прежнему актуален, где небольшие подержанные автомобили иногда продаются по цене новых автомобилей. Однако смею утверждать, что, по крайней мере, для подержанных автомобилей потолок цен достигнут, и логика рынка не позволяет ценам на подержанные автомобили расти намного больше», - считает исполнительный директор Elke Grupp.