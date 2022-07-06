«Гражданин М» с писателем П. И. Филомоновым: русская книга в Эстонии и ответственность культуры

Как повлияла война в Украине на отношение эстонских издателей к книгам на русском языке? В каком положении находятся местные русскоязычные авторы? Стоят ли ценности русской культуры особняком от ужасов, творящихся в Украине, или на степень ответственности культуры влияют позиции ее создателей и носителей? Об этом в 14:30 в прямом эфире передачи Сергея Метлева «Гражданин М» с эстонским писателем, пишущим на русском языке под псевдонимом П. И. Филимонов.