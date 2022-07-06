Торговая сеть Lidl начала подготовку к строительству очередного магазина

На данный момент идет процесс детального планирования, в результате которого будет предоставлено разрешение на строительство здания площадью до 3300 м2.

Проектирование нового здания магазина основано на специальном проекте архитекторов архитектурного бюро 3+1, которое стало победителем архитектурного конкурса, проведенного совместно городом Вильянди и Lidl. Новое здание магазина будет построено в соответствии с требованиями сертификата EDGE, с учетом ресурсоэффективных и экологически безопасных строительных решений.

Пресс-служба Lidl сообщает, что компания всегда инвестирует в окружающие магазины инфраструктурные проекты и окружающую среду. В Вильянди будут приведены в порядок тротуары и подъездные пути, граничащие с территорией магазина, также будут посажены деревья и кусты.

Цель Lidl — обеспечить хороший доступ к магазину на общественном транспорте, велосипеде и автомобиле.