С понедельника, 11 июля, меняется расписание движения поездов в Западном направлении: пассажиров между Пяэскюла и Кейла будут обслуживать на автобусах. Небольшие изменения произойдет и на линии Таллинн-Аэгвиду, пишет Postimees.
С понедельника меняется график движения пассажирских поездов Elron
Отрезок железной дороги Пяэскюла-Кейла закрывается из-за ремонтных работы до конца июля, поэтому придется изменить и график движения, сообщил Elron.
В период строительных работ между Пяэскюла и Кейла будут использоваться замещающие автобусы, в которых действуют обычные билеты на поезд. Руководитель по продажам Elron Ронние Конго сказал, что между Таллинном и Пяэскюла с понедельника поезда будут ездить даже чаще, чем сейчас, но все, кто едет дальше в Кейла, Палдиски, Турба или в Коолгаранд, должны пересесть в Пяэскюла на автобус, а если едут дальше, чем в Кейла, то в Кейла придется пересесть обратно в поезд.
«То же самое, соответственно, нужно будет сделать в Кейла и в Пяэскюла, если вы едете в Таллинн. Из Кейла в Турба, из Палдиски в Клоогаранд мы по-прежнему будем возить пассажиров в поездах, но по основательно измененному графику. В рабочее время, выезжающие в Таллинн утренние поезда из Турба и Палдиски, будут отправляться раньше, поскольку пересадки и поездка на автобусе требуют дополнительного времени».
Пассажиры станции Валингу должны быть предельно внимательными
Elron просит быть внимательными всех, кто пользуется станцией Валингу. По направлению в Таллинн замещающие автобусы останавливаются на парковке у станции Валингу, на пути из Таллинна в Кейла автобусы останавливаются на Таллиннской окружной, на остановке «Корви», и к станции Валингу не подъезжают.
По словам Ронние Конго, такое решение было необходимо для составления устойчивого графика и обеспечения пересадок: «Мы понимаем, что это не самое удобное решение, но поскольку в том же регионе в это же время идет строительство шоссе, то имеется большая опасность опоздания автобусов. Это ударило бы по всему движению автобусов и поездов в западном направлении, поскольку на большинстве рейсов нужно дважды пересаживаться, а поезд или автобус не могут выйти раньше, чем прибудет предыдущий состав и все пассажиры пересядут. Во время остановки при движении в обоих направлениях у станции Валингу также может возникнуть ситуация, когда на маленькой парковке одновременно могут оказаться до пяти автобусов, и они физически не смогут там уместиться».
Запланированное решение для обслуживания станции Валингу обеспечит устойчивость наилучшего графика, поскольку автобусам не придется совершать два левых поворота на шоссе с плотным движением. Однако при необходимости можно сделать небольшой крюк и при движении со стороны Таллинна подъехать к станции Валингу: «Автобусы ездят часто, и если какому-то пассажиру остановка „Корви“ не подойдет, можно доехать до Кейла, а оттуда отправиться в сторону Пяэскюла на другом автобуса – так можно попасть на станцию Валингу».
Изменения на линии Аэгвиду
Небольшие изменения произойдут и на линии Аэгвиду, с которой самый поздний поезд будет выходить в сторону Таллинна в 23:08, вместо нынешних 22:40, также добавятся некоторые дополнительные отправки.
Чтобы в текущем режиме быть в курсе изменения графика движения, железнодорожная фирма советует заказать на своей странице уведомления, которые приходят на электронную почту пассажира, купившего билет в конкретном направлении.
«Обращаем внимание на то, что на замещающих автобусах нельзя перевозить велосипеды», - уточнили в Elron.
Пассажиров на инвалидных креслах Elron просит оповещать о желании ехать по адресу abi@elron.ee, чтобы предприятие могло организовать автобус с низкой посадкой. Остановки замещающих автобусов обозначены табличками в цветах Elron, места их нахождения и информацию о графиках движения можно найти на сайте www.elron.ee.