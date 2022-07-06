С понедельника меняется график движения пассажирских поездов Elron

По словам Ронние Конго, такое решение было необходимо для составления устойчивого графика и обеспечения пересадок: «Мы понимаем, что это не самое удобное решение, но поскольку в том же регионе в это же время идет строительство шоссе, то имеется большая опасность опоздания автобусов. Это ударило бы по всему движению автобусов и поездов в западном направлении, поскольку на большинстве рейсов нужно дважды пересаживаться, а поезд или автобус не могут выйти раньше, чем прибудет предыдущий состав и все пассажиры пересядут. Во время остановки при движении в обоих направлениях у станции Валингу также может возникнуть ситуация, когда на маленькой парковке одновременно могут оказаться до пяти автобусов, и они физически не смогут там уместиться».

Запланированное решение для обслуживания станции Валингу обеспечит устойчивость наилучшего графика, поскольку автобусам не придется совершать два левых поворота на шоссе с плотным движением. Однако при необходимости можно сделать небольшой крюк и при движении со стороны Таллинна подъехать к станции Валингу: «Автобусы ездят часто, и если какому-то пассажиру остановка „Корви“ не подойдет, можно доехать до Кейла, а оттуда отправиться в сторону Пяэскюла на другом автобуса – так можно попасть на станцию Валингу».

Изменения на линии Аэгвиду

Небольшие изменения произойдут и на линии Аэгвиду, с которой самый поздний поезд будет выходить в сторону Таллинна в 23:08, вместо нынешних 22:40, также добавятся некоторые дополнительные отправки.

Чтобы в текущем режиме быть в курсе изменения графика движения, железнодорожная фирма советует заказать на своей странице уведомления, которые приходят на электронную почту пассажира, купившего билет в конкретном направлении.

«Обращаем внимание на то, что на замещающих автобусах нельзя перевозить велосипеды», - уточнили в Elron.