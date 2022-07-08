Сеэдер: коалиционное соглашение амбициозное, но времени на его реализацию очень мало

«Мы согласовали основу политики возможного правящего союза. Основные вопросы, которые мы обсуждали, согласованы. Теперь остались финансовые расчеты, кадры и ряд других вопросов — их тоже нужно четко обсудить, прежде чем мы придем к коалиционному соглашению», — сказал Postimees Сеэдер в пятницу вечером.

По оценке Сеэдера, подписание коалиционного соглашения может состояться ближе к концу следующей недели, до этого соглашение должно быть одобрено советами всех трех партий.

«Я думаю, что это хорошее коалиционное соглашение. С одной стороны, оно сбалансировано: все стороны смогли внести в него свой вклад. С точки зрения "Отечества", все наши самые важные основные вопросы, по поводу которых мы долго спорили, были включены в это коалиционное соглашение», - заявил председатель «Отечества».

«Сейчас важно, чтобы нам действительно удалось реализовать это коалиционное соглашение, поскольку оно очень амбициозное, учитывая, что новое правительство сможет проработать только восемь месяцев до очередных выборов», — добавил он.

По словам Сеэдера, партия «Отечество» проглотила все обвинения, будто она тормозит переговоры и на самом деле не хочет формировать правящую коалицию с Партией реформ и соцдемами. «Мы мужественно выдержали это, сосредоточились на коалиционных переговорах и попытались объяснить, что мы не придуриваемся и не валяем дурака, а хотим коалиционное соглашение, где все согласовано, чтобы стороны понимали вещи одинаково».

«Процесс был трудным и болезненным, но он завершается хорошим результатом как с точки зрения "Отечества", так и партнеров по коалиции Партии реформ и социал-демократов», — считает Сеэдер.

Председатель «Отечества» считает важным, чтобы новое правительство претворило в жизнь все поднятые в ходе переговоров важные вопросы, в том числе реформу рынка электроэнергии и компенсации за энергию и переход на эстоноязычное образование, а также семейные пособия, безопасность Эстонии и финансирование высшего образования.