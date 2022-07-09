Армения критикует визит Юри Ратаса в город Шуши

24 мая в рамках официального визита Ратас и члены возглавляемой им парламентской делегации Эстонии съездили в город Шуши, захваченный в ходе нагорно-карабахской войны 2020 года в Азербайджане.

Заявления спикера эстонского парламента Юри Ратаса в опустошенном от армян Шуши противоречат официальной поддержке Эстонией мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ, заявил в пятницу в ходе встречи с послом Эстонии в Армении Рийной Кальюранд Ален Симонян, сообщает пресс-служба НС.

Симонян подчеркнул, что в Ереване следят за деятельностью парламента Эстонии и придают большое значение любому заявлению или любому другому проявлению по чувствительным для Армении вопросам. В этом контексте спикер выразил крайнюю озабоченность визитом 24 мая текущего года в Шуши главы эстонского парламента Юрии Ратаса.

Симонян заметил, что сделанные им заявления в Шуши не только не отражают дух дружественных отношений между Арменией и Эстонией, но и противоречат официальной поддержке Эстонией мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Он проинформировал посла о своем письме главе эстонского парламента, в котором разъяснил суть конфликта и последствия катастрофической войны 2020 года.

Председатель НС выразил надежду, что эстонский коллега в ближайшее время посетит Армению и на месте ознакомится с ситуацией, а также встретится с представляющими Нагорный Карабах официальными лицами.