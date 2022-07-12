Валерий Золотухин ⟩ Российский театр либо не говорит о войне, либо затрудняется с выбором языка описания

В Ереване я ловил себя на мысли, что первые шаги театра о войне России в Украине также направлены на сближение театра и терапии. Каким может и должен быть театр о войне? О чьем опыте и от чьего лица он имеет право говорить? К кому он обращен? Все это открытые вопросы, и в Ереване мы оказались свидетелями и участниками процесса, когда театр в ответ на новый конфликт производит отбор из множества возможностей. Этот театр находится в начале пути, и тем не менее, кое-что о нем уже можно сказать.