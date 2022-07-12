Валерий Золотухин ⟩ Российский театр либо не говорит о войне, либо затрудняется с выбором языка описания

В сторону зрителя
В изучении тех изменений, которые были вызваны войной, театр может отталкиваться от свидетельств самих зрителей. В результате в фокусе внимания оказываются сами российские эмигранты, основная аудитория «Временного фестиваля». На них был рассчитан воркшоп Ады Мухиной «Философский пароход. Repeat, please». Участники рассказывали о своем опыте, параллельно обсуждая тексты русских эмигрантов столетней давности. Постепенно вырисовывались сходства и различия двух волн эмиграции. Например, во всех волнах доминируют люди умственного труда. Тогда как миссия по сохранению культуры, объединявшая эмигрантов первой волны, явно чужда новым эмигрантам. Наглядно иллюстрировал разорванные связи и уничтоженные возможности танцевальный перформанс «Когда правила игры задают мудаки» Маши Шалагиной и Андрея Романенко. Танцовщица исполняла свою часть дуэта вживую перед зрителями в Ереване, а ее партнер – украинский танцовщик – появлялся на заднике-экране, синхронно исполняя свою часть в Испании.
В спектаклях «Временного фестиваля» свидетельства украинцев о войне не занимали центрального места. Я не думаю, что это следствие эгоцентризма российских авторов. Скорее, за этим стоит отказ присваивать свидетельства тех, кто тяжелее всех пострадал от войны и ее последствий. На открытии фестиваля режиссер Илья Мощицкий говорил, что война сильно ударила по амбициям российского театра и представлениям о его возможностях.
Тем не менее, он по-прежнему способен создавать условия для встречи и объединения. Эмигрантский театр о войне, каким он предстал в Ереване, отталкивался от ситуации встречи людей, оказавшихся в одинаковом положении, а отправной точкой разговора о войне часто становился самоанализ. Надеюсь, это станет основным вектором нового эмигрантского театра. Но этому пока мешает ощущение непостоянства, выраженное в названии «Временный фестиваль». Свежей эмиграции всегда трудно принять свой удел.