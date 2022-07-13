Таллинн до сих пор обрабатывает ходатайства об энергетической субсидии за прошлую осень и зиму

Последние поданные ходатайства на получение энергетических субсидий Таллинн продолжит рассматривать до августа, сообщила вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина в письме министру финансов Кейт Пентус-Розиманнус, а также добавила, что предстоящей осенью и зимой следует избегать схем поддержки, которые проходят через органы местного самоуправления, поскольку такая схема вызвала критику еще до того, как была запущена в конце прошлого года.

По словам Бешкиной, данная мера привела к большой административной нагрузке на муниципалитеты и затратам государства, а кроме того, схема поддержки оказалась сложной как для населения, так и для квартирных товариществ, добавила она.

По словам Бешкиной, городу Таллинну было подано около 40 000 ходатайств, для их обработки были наняты дополнительно около 30 сотрудников.