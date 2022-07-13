Влияние санкций: объем грузоперевозок Eesti Raudtee уменьшился

В наибольшем объеме перевозились удобрения, минеральное топливо и горючие сланцы, но из-за санкций на сегодня перевозка удобрений по железнодорожной инфраструктуре прекратилась, прокомментировала BNS менеджер по коммуникациям Eesti Raudtee Моника Лиллес.

В первом полугодии текущего года транзитные перевозки составили чуть более 2,5 млн тонн от общего объема перевозок железнодорожным транспортом, что на 53,4 процента меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

За первые шесть месяцев года контейнерные перевозки составили чуть более 31 800 TEU, или 20-футовых стандартных контейнеров (двадцатифутовый эквивалент), что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.