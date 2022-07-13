Ср, 13.07.2022
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Загрязнения на пляже Штромка может распространяться за пределы огороженной зоны

rus.postimees.ee
Загрязнения на пляже Штромка может распространяться за пределы огороженной зоны
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Загрязнение пляжа Штромка.
Загрязнение пляжа Штромка. Фото: Sander Ilvest

В связи с загрязнением мазутом, обнаруженным в зоне купания пляжа Штромки Департамент здоровья в конце прошлой недели взял пробы воды, чтобы выяснить, не распространяются ли нефтепродукты за пределы огороженной зоны и нет ли вероятности того, что купающиеся вступят в контакт с загрязнением.

Департамент здоровья взял три пробы из зоны купания – непосредственно рядом с зоной загрязнения, в нескольких десятках метров от зоны загрязнения и возле здания пляжа. Нефтепродукты были обнаружены в воде для купания непосредственно возле участка загрязнения, ограниченного лентами. В двух других пробах, взятых дальше от зоны загрязнения, нефтепродуктов обнаружено не было. По данным Департамента здоровья, нефтепродукты можно найти и за пределами запретной зоны, и они могут распространяться дальше с водой для купания. Ареал распространения нефтепродуктов может различаться как по направлению, так и по протяженности в связи с различными погодными условиями. Распространение нефтепродуктов в воде для купания может отразиться на здоровье купающихся, в том числе маленьких детей.

Департамент здоровья настоятельно рекомендует не купаться на пляже Штромки, пока загрязнение не будет устранено. Пыхья-Таллиннская управа подтвердила Департаменту здоровья, что необходимая предупредительная информация размещена в непосредственной близости от места купания для посетителей пляжа, и общественность информируется о происходящем. Управа Пыхья-Таллинна также продолжит сотрудничество с Департаментом здоровья, Департаментом окружающей среды и Спасательным департаментом в урегулировании ситуации.

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