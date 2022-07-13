Загрязнения на пляже Штромка может распространяться за пределы огороженной зоны

Департамент здоровья взял три пробы из зоны купания – непосредственно рядом с зоной загрязнения, в нескольких десятках метров от зоны загрязнения и возле здания пляжа. Нефтепродукты были обнаружены в воде для купания непосредственно возле участка загрязнения, ограниченного лентами. В двух других пробах, взятых дальше от зоны загрязнения, нефтепродуктов обнаружено не было. По данным Департамента здоровья, нефтепродукты можно найти и за пределами запретной зоны, и они могут распространяться дальше с водой для купания. Ареал распространения нефтепродуктов может различаться как по направлению, так и по протяженности в связи с различными погодными условиями. Распространение нефтепродуктов в воде для купания может отразиться на здоровье купающихся, в том числе маленьких детей.