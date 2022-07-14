Cовет уполномоченных Социал-демократической партии утвердил коалиционный договор

«Социал-демократы идут в правительство, чтобы поддержать наших жителей. Для того чтобы стремительный рост цен не уничтожил привычный уровень жизни людей, их доходы должны повышаться. Мы добились включения в коалиционный договор 12 важных для нас пунктов, которые обеспечат людям достойный уровень жизни», –отметил председатель партии Лаури Ляэнеметс.

«За предстоящие восемь месяцев мы не решим все стоящие перед Эстонией серьезные проблемы, но первые шаги для этого сделаем. Будем честны – предстоящие выборы в Рийгикогу, по сути, станут референдумом на тему, как сделать налоговую систему более справедливой. Вклад обеспеченных людей мог бы быть более заметным. Благодаря этому справляться с жизнью смогут и люди со средними и более низкими доходами. Только так возможно в долгосрочной перспективе обеспечить финансирование социальной защиты, здравоохранения и образования Эстонии. Без этого наша страна не сможет быть по-настоящему сильной», – подчеркнул Ляэнеметс.

Социал-демократы, реформисты и «Отечество» договорились, что коалиционный договор существенно улучшит материальное положение людей и семей. Не облагаемый налогом минимум повысится до 654 евро. Благодаря этому люди со средней или более низкой зарплатой станут получать на руки до 372 евро в год больше.

Детское пособие на первого и второго ребенка вырастет на треть – до 80 евро. Пособие для родителей-одиночек, не повышавшееся последние двадцать лет, вырастет в четыре раза – до 80 евро.