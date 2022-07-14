Совет уполномоченных Социал-демократической партии сегодня вечером дал добро на подписание коалиционного договора и формирование правящей коалиции с Партией реформ и «Отечеством».
Cовет уполномоченных Социал-демократической партии утвердил коалиционный договор
«Социал-демократы идут в правительство, чтобы поддержать наших жителей. Для того чтобы стремительный рост цен не уничтожил привычный уровень жизни людей, их доходы должны повышаться. Мы добились включения в коалиционный договор 12 важных для нас пунктов, которые обеспечат людям достойный уровень жизни», –отметил председатель партии Лаури Ляэнеметс.
«За предстоящие восемь месяцев мы не решим все стоящие перед Эстонией серьезные проблемы, но первые шаги для этого сделаем. Будем честны – предстоящие выборы в Рийгикогу, по сути, станут референдумом на тему, как сделать налоговую систему более справедливой. Вклад обеспеченных людей мог бы быть более заметным. Благодаря этому справляться с жизнью смогут и люди со средними и более низкими доходами. Только так возможно в долгосрочной перспективе обеспечить финансирование социальной защиты, здравоохранения и образования Эстонии. Без этого наша страна не сможет быть по-настоящему сильной», – подчеркнул Ляэнеметс.
Социал-демократы, реформисты и «Отечество» договорились, что коалиционный договор существенно улучшит материальное положение людей и семей. Не облагаемый налогом минимум повысится до 654 евро. Благодаря этому люди со средней или более низкой зарплатой станут получать на руки до 372 евро в год больше.
Детское пособие на первого и второго ребенка вырастет на треть – до 80 евро. Пособие для родителей-одиночек, не повышавшееся последние двадцать лет, вырастет в четыре раза – до 80 евро.
Место в доме попечения станет всем доступно за пенсию. Разницу между пенсией и стоимостью места в доме попечения будут оплачивать государство и местное самоуправление. Это придаст пожилым уверенности в завтрашнем дне и позволит вернуться на рынок труда тем, кто сейчас не может работать, поскольку вынужден ежедневно ухаживать за своим близким.
Социальное электричество и ценовой потолок на центральное отопление и газ позволят осенью и зимой смягчить рекордно высокие цены на энергию. Выплата пособий будет автоматической, то есть людям не придется подавать никаких заявлений, как это было прошлой зимой.
Благодаря дополнительному финансированию вузов высшее образование и дальше будет бесплатным, а у преподавателей повысится зарплата. Уже в этом году в высшее образование будет направлено дополнительно 10 млн евро. В дальнейшем государственное финансирование высшего образования будет повышаться на 15 процентов в год. «Это благоприятно скажется на экономическом развитии страны и позволит создавать более высокооплачиваемые рабочие места», – отметил Ляэнеметс.
Также сократится вырубка лесов, увеличится поддержка предпринимателей в регионах, начнется строительство арендных квартирных домов за пределами крупных городов. Повысится роль и финансирование ополчения Кайтселийт.
По примеру Северных стран Эстония собирается к 2030 году полностью перейти на возобновляемую энергию. «Сделаем необходимые инвестиции, чтобы защитить наших жителей и экономику, а также выполнить климатические цели», – заверил Лаури Ляэнеметс.