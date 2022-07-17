В экономике ЕС за последний год выросло потребление материалов

На неметаллические полезные ископаемые в 2021 году в ЕС приходилось 53 процента потребления материалов, на биомассу 23 процента, на ископаемые источники энергии 18 процентов, а на металлические руды 6 процентов от общего потребления, сообщают данные Eurostat.

С начала тысячелетия потребление материалов в ЕС снизилось с более чем 15,4 тонны до почти 14,1 тонны на человека в 2021 году.

Потребление биомассы в этот период оставалось достаточно стабильным в отличие от потребления металлических руд и нерудных полезных ископаемых, на которые что повлияли как экономический кризис 2008 и 2009 годов, так и недавние ограничения из-за коронавируса. При этом пандемия COVID-19 повлияла на потребление неметаллических полезных ископаемых в меньшей степени, чем на потребление металлических руд.

Потребление ископаемой энергии в последние два десятилетия постепенно снижалось, отражая снижение выбросов углекислого газа. В 2021 году произошло небольшое увеличение потребления ископаемых источников энергии по сравнению с предыдущим годом, поскольку в 2020 году потребление значительно сократилось из-за пандемии коронавируса.

Уровень потребления материалов значительно различался между странами-членами ЕС: от 7 тонн на человека в Нидерландах до 35 тонн на человека в Финляндии. На внутреннее материальное потребление каждой страны влияют ее природные ресурсы, которые могут составлять важный структурный элемент экономики.

Потребление основных категорий материалов в странах ЕС в 2021 году было разным. Потребление нерудных полезных ископаемых колебалось от двух тонн на человека в Нидерландах до 23 тонн на человека в Румынии. Различия между странами обусловлены разным уровнем строительной деятельности, плотностью населения и размером транспортной инфраструктуры, такой как сеть дорог.

Потребление биомассы варьировалось от одной тонны на человека на Мальте до восьми тонн на человека в Ирландии. Страны с высоким потреблением биомассы часто специализируются на производстве древесины, например, в Финляндии, или на животноводстве, например, в Дании или Ирландии.