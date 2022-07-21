Андрей Кузичкин ⟩ Правда и вымыслы о кризисе в мире и в Эстонии

После начала войны в Украине страны Балтии оказались в самом уязвимом положении, находясь в точке входа-выхода из России в Европу. Именно здесь и случилась «санкционная пробка», когда все логистические цепочки оказались прерваны. Теперь почти любой товар, следовавший ранее из России транзитом, добирается в Балтию окольными путями через всю Европу. Транспортные расходы возросли. Но во время Второй мировой войны товары из Британии доставлялись в СССР по морскому пути, а не транзитом через гитлеровскую Германию, хотя этот путь, наверное, был бы дешевле.

Популярен среди пророссийского актива тезис о дружбе с Россией: мол, надо с Путиным дружить, тогда будешь жить в шоколаде, получая дешёвые российские нефть, газ и электричество. А если в правительстве одни русофобы, как в Эстонии, то счета за свет и тепло будут катастрофическими, а промышленность - на грани развала. Чтобы подтвердить или опровергнуть этот мем, давайте посмотрим, как живёт, например, Турция.

Эрдоган – лучший друг Путина, блокирует членство Швеции и Финляндии в НАТО, в санкциях против России не участвует. А в стране – перманентный экономический кризис, инфляция – 80%, высокие цены на бензин и массовые протесты против роста цен. Или Венгрия. Лучший друг Путина – Виктор Орбан. Его партия провела избирательную кампанию под лозунгом «Венгерские парни не должны погибать за Украину».