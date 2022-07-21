Война в Украине привела к дестабилизации общественно-политической ситуации в глобальных масштабах и пагубным образом сказалась на состоянии мировой экономики. В связи с этим в социальных сетях и медиа активно обсуждаются опасные тренды развития событий, связанные с продолжением боевых действий между Украиной и Россией. Какие из угроз реальны, а какие являются продуктом пропаганды – размышляет публицист и преподаватель Андрей Кузичкин.
Андрей Кузичкин ⟩ Правда и вымыслы о кризисе в мире и в Эстонии
Жизнь человеческая сопряжена с миллионами страхов. Об этом писали многие ученые и мыслители, включая Зигмунда Фрейда, который особо выделял страх голода и смерти. Именно голод и смерть в условиях войны из философских категорий возможного превращаются в реальность повседневности и осязаемую угрозу будущему.
Паника как оружие
Неудивительно, что российская агрессия против Украины вызвала массу опасений в обществе. Индивидуальные страхи конвертировались в коллективный испуг – латентный и явный. Палитра страхов широка - от голода и холода до ядерного катаклизма.
Свои чувства и эмоции люди несут в социальные сети, чтобы выговориться, выкричаться и избавиться хотя бы от части терзающих душу страхов. Но очень часто под искренние высказывания маскируется дезинформация, носящая злонамеренный и разрушительный характер, потому что общество, парализованное ужасом, не способно к организованному сопротивлению агрессору.
Этот приём известен давно и относится к арсеналу психологической войны. Ещё в древние времена распространение панических слухов приводило к разгрому целых армий и вынуждало жителей городов сдаваться противнику. Актуальность предлагаемого анализа связана именно с попытками посеять в эстонском обществе неуверенность в будущем и ослабить мобилизационную готовность к выживанию в условиях военного кризиса. Использующийся для этого инструмент известен – социальные сети.
Мониторинг русскоязычного сегмента социальных сетей Эстонии позволил выявить несколько популярных эсхатологических (предрекающих конец света) нарративов социально-экономического характера, связанных с войной в Украине.
Нарратив первый
Зимой мы все замёрзнем, потому что Европа осталась без газа. Но виноват в этом не Путин, а сама Европа, которая санкциями выстрелила себе в ногу.
Сначала о вине Европы. Она реальна и очевидна. Но речь не о санкциях, предполагающих отказ от российского газа, что, по мнению многих комментаторов, и вызвало газовый кризис. Евросоюз виноват в том, что позволил Путину установить российскую монополию на снабжение европейских стран энергоресурсами. В 2021 г. ЕС импортировал из России 46% угля, 45% газа и 27% сырой нефти. Европейские корпорации активно инвестировали в энергетические инфраструктурные проекты России, например, в строительство газопровода «Северный поток-2», хотя после российской аннексии Крыма и агрессии в Донбассе в 2014 г. стал очевиден милитаристский характер путинского режима.
Поэтому все бизнес-отношения Запада с Россией после 2014 г. означали прямое финансирование военной машины кремлёвской хунты, взявшей курс на территориальную экспансию в Европе. Введение нефтяного и газового эмбарго против России – шаг совершенно правильный, но крайне запоздалый. Избавление от любой зависимости – дело трудное и болезненное, и сегодня Евросоюз пытается слезть с российской нефтегазовой «иглы». Это займёт время и нанесёт удар по европейской промышленности и энергетической безопасности населения. Но альтернатива здесь - стать добровольным помощником Путина в его планах покорить весь мир.
Конечно, существует серьёзный риск, что в Европе в отопительный сезон 2022-2023 гг. возникнут проблемы с теплоснабжением, а потребители получат огромные счета за коммунальные услуги. Многое, конечно, зависит от зимних температур. Но глава Еврокомиссии, госпожа Урсула фон дер Ляйен и европейские ведомства прилагают максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки заместить выпадающие поставки российского газа.
Во многих странах (Германия, Польша, Греция, Эстония, Кипр, Ирландия, Хорватия) проектируются и строятся новые терминалы для приёма СПГ (сжиженного природного газа). Некоторые страны – Литва и Финляндия – арендуют плавучие терминалы. На днях ЕС подписал соглашение с Азербайджаном о поставках 20 млрд кубометров газа. Также подготовлены новые газовые соглашения со странами Северной Африки и Ближнего Востока. Кроме того, война в Украине вынудила Евросоюз заморозить планы по отказу от ядерного и углеродного топлива. Так, в Германии отложили консервацию атомных реакторов и возобновляют деятельность 16 ТЭЦ, работающих на угле. Активизировали в Европе работы по замене газа новым видом топлива – «зелёным водородом».
В Эстонии СПГ-терминал строится в Палдиски. Подписан контракт о поставках газа из Норвегии, что должно закрыть потребности нашей страны в топливе. Кстати, Норвегия в рамках европейской солидарности изменила технологию нефтедобычи и выставила на продажу газ, который раньше закачивался в нефтеносные пласты для повышения извлекаемости нефти. Так что никто не оставил народ и промышленников Европы на произвол судьбы. Беда – одна на всех и побеждать её нужно вместе.
Нарратив второй
В Эстонии самая высокая инфляция в Европе, потому что Кая Каллас только тем и занимается, что поддерживает санкции и критикует Путина.
В Эстонии при разных правительствах показатели инфляции довольно часто превышали среднеевропейское значение. Это связано с высокими темпами роста экономики и большими социальными расходами государства. В прошлом году инфляцию также подхлестнула реформа второй пенсионной системы, когда люди направили свои сбережения на потребительский рынок.
После начала войны в Украине страны Балтии оказались в самом уязвимом положении, находясь в точке входа-выхода из России в Европу. Именно здесь и случилась «санкционная пробка», когда все логистические цепочки оказались прерваны. Теперь почти любой товар, следовавший ранее из России транзитом, добирается в Балтию окольными путями через всю Европу. Транспортные расходы возросли. Но во время Второй мировой войны товары из Британии доставлялись в СССР по морскому пути, а не транзитом через гитлеровскую Германию, хотя этот путь, наверное, был бы дешевле.
Популярен среди пророссийского актива тезис о дружбе с Россией: мол, надо с Путиным дружить, тогда будешь жить в шоколаде, получая дешёвые российские нефть, газ и электричество. А если в правительстве одни русофобы, как в Эстонии, то счета за свет и тепло будут катастрофическими, а промышленность - на грани развала. Чтобы подтвердить или опровергнуть этот мем, давайте посмотрим, как живёт, например, Турция.
Эрдоган – лучший друг Путина, блокирует членство Швеции и Финляндии в НАТО, в санкциях против России не участвует. А в стране – перманентный экономический кризис, инфляция – 80%, высокие цены на бензин и массовые протесты против роста цен. Или Венгрия. Лучший друг Путина – Виктор Орбан. Его партия провела избирательную кампанию под лозунгом «Венгерские парни не должны погибать за Украину».
Сам Орбан накануне войны побывал в Кремле, подписал выгодный контракт с «Газпромом» и сообщил, что никакой агрессии в России не заметил. Потом блокировал нефтяное эмбарго и даже воспротивился введению санкций против патриарха Кирилла. И что сегодня? Венгрия ввела чрезвычайное положение в сфере энергетики, бюджет оказался дефицитным, а форинт опустился до исторического минимума. Ещё один «друг», вернее, «подруга» России – Беларусь и вовсе объявила дефолт по своим внешним заимствованиям – нет денег платить по долгам. Так что дружба с Путиным никому не помогла, да ещё и оказалась токсичной.
Нарратив третий
Война в Украине – это не наша война. Почему Эстония должна страдать из-за украинцев и расплачиваться за их неуступчивость Путину снижением уровня жизни жителей Эстонии?
У вопроса два аспекта – геополитический и моральный. Что касается геополитики, то ответ очевиден: мы живём в глобальном мире, поэтому влияние такого события, как региональный военный конфликт, носит глобальный характер. Это связано с логистическими цепочками поставок сырья и товаров, которые формируют глобальную экономику и мировую торговлю. Даже небольшой разрыв цепочки ведёт к масштабным проблемам.
Например, в прошлом году застрявший в Суэцком канале контейнеровоз заблокировал движение судов. В результате по всему миру цены на строительные материалы и контейнерные перевозки резко взлетели. Канал разблокировали через неделю, но год прошёл, а цены так и не приземлились. Теперь представьте, что война в Украине порвала не одну, а несколько цепочек.
Одна из них – это поставки сырой нефти и нефтепродуктов из России в Европу через Украину. Кроме того, в результате российских артиллерийских и ракетных ударов по территории Украины были уничтожены практически все украинские НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы). Поэтому у европейских НПЗ появились дополнительно 40 млн новых потребителей. США, чтобы восполнить нехватку нефти в Европе, сократили поставки сырья на свои нефтеперерабатывающие предприятия и НПЗ в Латинской Америке. В результате цены на бензин резко повысились во всём мире.
Другая история – поставки зерна. На долю России и Украины приходится 25% мировых поставок пшеницы, кукурузы и подсолнечника. Военные действия вынудили правительства этих двух стран резко сократить продажу зерновых на экспорт, в ответ и другие зернопроизводящие страны свернули зерновой экспорт. А зерно – это не только хлеб, это и корма для животноводства и птицеводства, сырьё для многих отраслей. Кроме того, в портах Украины оказались заблокированы торговые суда с 25 млн тонн продовольствия.
Всё это привело к дефициту продуктов питания и росту цен на продовольствие по всему миру. В Ливане в очередях за хлебом люди стоят по три-четыре часа. В Израиле хлеб дорожает на 20%. Массовые демонстрации против роста цен проходят не только в Европе, но и в Панаме, США, Аргентине, Индонезии, Чили, Иране, Кении и Перу. А в Шри-Ланке дефицит топлива и хлеба привёл к народному восстанию и свержению действующей власти. На днях министр иностранных дел Китая Ван И признал глобальное влияние войны в Украине на энергетическую и продовольственную безопасность, а МВФ выдал прогноз, понизив рост мирового ВВП с 4,4 до 3,6%.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал высокую инфляцию в Еврозоне налогом на войну. В этом суть моральной ответственности Эстонии, вынужденной платить свою цену за путинскую авантюру в Украине. Есть ли у нас другой выбор? Его определила глава правительства Молдавии Майя Санду, сказавшая, что не будет менять часть страны на дешёвый российский газ. Выбор всегда есть: закрыть глаза и не замечать, как рядом кого-то убивают. Или вступить в борьбу с преступником, рискуя погибнуть самому... Молчать, когда творится беззаконие. Или выйти на митинг протеста и оказаться за решёткой... Жить впроголодь, но свободным. Или есть бесплатную баланду на нарах в тюрьме... Каждый выбирает по себе.