Представившийся американским военнослужащим мошенник в Instagram выманил у жительницы Кохтла-Ярве деньги

По данным Идаской префектуры, в четверг в полицию поступило сообщение о том, что с жительницей Кохтла-Ярве в Instagram связался мужчина, представившийся американским военнослужащим.

Мошенник утверждал, что во время службы в армии он накопил крупную сумму денег наличными, которую отправил себе в Америку, но теперь почтовая служба требует налог с оборота, который он не может уплатить.