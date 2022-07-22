Жительница Кохтла-Ярве лишилась около 2000 евро, последовав инструкциям мошенника.
Представившийся американским военнослужащим мошенник в Instagram выманил у жительницы Кохтла-Ярве деньги
Представившийся американским военнослужащим мошенник в Instagram выманил у жительницы Кохтла-Ярве деньги
По данным Идаской префектуры, в четверг в полицию поступило сообщение о том, что с жительницей Кохтла-Ярве в Instagram связался мужчина, представившийся американским военнослужащим.
Мошенник утверждал, что во время службы в армии он накопил крупную сумму денег наличными, которую отправил себе в Америку, но теперь почтовая служба требует налог с оборота, который он не может уплатить.
За время общения мужчина завоевал доверие жертвы, и она перечислила ему на счет 1990 евро якобы для уплаты налога с оборота, после чего выяснилось, что это была мошенническая схема.
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