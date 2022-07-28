HIMARS - решающий фактор в повышении военной мощи Украины?

HIMARS действуют по принципу «стреляй и уходи». Система обслуживается тремя членами экипажа, перезарядка занимает пять минут. Мобильность позволяет быстро покинуть место пуска, чтобы защитить экипаж и систему от ответного огня противника. Стоимость производства этой РСЗО, по информации на 2014 год, составляла около 3.5 млн долларов.

Всего, по данным Lockheed Martin, было произведено 540 установок. США, Румыния, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания и теперь Украина - страны, которые в настоящее время имеют на вооружении HIMARS. Также были одобрены их продажи Польше и Тайваню, кроме того, Эстония подтвердила, что приобретет до шести систем у США в рамках пакета стоимостью в 500 млн долларов.

Ранее HIMARS уже применялись в Афганистане, где США использовали их против талибов в провинции Кандагар, а также против сил так называемого «Исламского государства» в Ираке во время сражения за Мосул.

Сможет ли HIMARS переломить ход войны?

В первые дни после вторжения России в Украину противотанковые системы, поставляемые Киеву из-за рубежа, такие как NLAW и Javelin, сыграли решающую роль в защите от российских бронетанковых колонн, продвигавшихся к таким городам, как Киев и Харьков. Россия поменяла тактику и теперь пытается захватить восток Украины, используя ракетные удары и тяжелую артиллерию против защитников остающихся под контролем Киева населенных пунктов Донецкой областей.