Чт, 28.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Криштиану Роналду сообщил «Манчестер Юнайтед», что хочет расторгнуть контракт

rus.postimees.ee
Криштиану Роналду сообщил «Манчестер Юнайтед», что хочет расторгнуть контракт
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду. Фото: Ieva ÄÄ«ka

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил руководству клуба, что хочет разорвать свой контракт, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Daily Mail. По информации источника, он намерен найти команду, которая в новом сезоне будет выступать в Лиге чемпионов. Правда, «Манчестер Юнайтед» не готов отпускать игрока. 

Роналду играет за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2023 года. В прошлом сезоне Роналду провёл за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и сделал три результативные передачи.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду пропустит ближайшую товарищескую игру с «Атлетико» Мадрид (30 июля), но примет участие в матче с «Райо Вальекано» (31 июля), в котором будет больше дублирующий состав манкунианцев.

Ключевые слова
Наверх