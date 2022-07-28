Криштиану Роналду сообщил «Манчестер Юнайтед», что хочет расторгнуть контракт

Роналду играет за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2023 года. В прошлом сезоне Роналду провёл за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и сделал три результативные передачи.