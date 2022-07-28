Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил руководству клуба, что хочет разорвать свой контракт, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Daily Mail. По информации источника, он намерен найти команду, которая в новом сезоне будет выступать в Лиге чемпионов. Правда, «Манчестер Юнайтед» не готов отпускать игрока.
Криштиану Роналду сообщил «Манчестер Юнайтед», что хочет расторгнуть контракт
Криштиану Роналду сообщил «Манчестер Юнайтед», что хочет расторгнуть контракт
Роналду играет за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2023 года. В прошлом сезоне Роналду провёл за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и сделал три результативные передачи.
Ранее стало известно, что Криштиану Роналду пропустит ближайшую товарищескую игру с «Атлетико» Мадрид (30 июля), но примет участие в матче с «Райо Вальекано» (31 июля), в котором будет больше дублирующий состав манкунианцев.
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