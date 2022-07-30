Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа

В живописном месте в сорока километрах от столицы Эстонии вновь состоится традиционный музыкальный праздник. На фестивале посетителей ждет множество развлечений, вкусных блюд, освежающие напитки и лучшие артисты Эстонии. В этот вечер на сцене выступят группы 5Miinust, Smilers, Shanon, певцы Койт Тооме и Дэниел Леви, а также любимая всеми Геттер Яани. Вход на территорию открывается уже в 15:00.

Ида-Вирумаа

Цветущие яблоневые сады. Толпы людей гуляют по улицам теплыми летними вечерами. Перед единственным в городе рестораном стоит очередь, перед кинотеатром растянулась еще одна, а на фоне гор в небо поднимается столб дыма. Все знают: завод работает. И пока завод работает, в этом городке есть жизнь. Так было 40 лет назад, а как обстоят дела сегодня? Что будет завтра? Поэтическое аудиопутешествие Элара Вахтера по территории Kiviõli Keemiatööstus покажет величественные здания, невероятные интерьеры, расскажет их истории. Основанный на рассказах бывших и нынешних сотрудников взгляд на минувшие времена, сегодняшний день и «зеленое» будущее позволит узнать многое о жителях Кивиыли. Поможет узнать, почему им нравится жить здесь и что для них значит завод.