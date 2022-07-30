Rus.Postimees представляет вашему вниманию обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа в период с 29 июля по 5 августа.
Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа
Таллинн
«Летняя опера – 2022»
● 30 июля в 20:00, Церковь Святой Екатерины (Вене, 14а)
Двенадцать вечеров подряд в Таллиннской церкви Святой Екатерины в Старом городе звучит неповторимая оперная музыка. Вас ждут хорошо знакомые и новые произведения, а также исполнители: Елена Бражник (сопрано), Кади Юргенс (меццо-сопрано), Павел Балакин (бас-баритон) и Пия Паэмурру (фортепиано). В программе: Моцарт, Верди, Пуччини, Бизе и другие. Организаторы Летней оперы – Фонд музыкантов PLMF, постановщик Рийна Ванханен, продюсеры Пилле Лилль и Алар Хаак.
Концерт ансамбля Vanad sõbrad
● 3 августа в 19:00, парк Лёвенру (Мустамяэ-теэ, 59а)
Управа района Кристийне приглашает всех в парк Лёвенру, где в рамках серии концертов «Музыкальное лето в парке Лёвенру» выступит ансамбль Vanad sõbrad (Оскар Томинга и Маргус Сийлак). Это традиционное культурное мероприятие собирает лучших эстонских музыкантов в красивом парке. На бесплатном мероприятии посетителей ждут торговые палатки, розыгрыш призов и живая музыка.
Экскурсия «Криминальная история Копли»
● 3 августа в 20:00, двор по адресу Копли, 100b
Экскурсия на эстонском языке расскажет о серийном убийце c улицы Копли, осквернении могил советских воинов на бывшем кладбище, интернет-мошенниках, действующих в районе, а также о продаже и изготовлении наркотиков в квартирах. В ходе исторической прогулки можно будет посетить памятные места района, где в прошлом происходили криминальные события. Продолжительность экскурсии один час.
Музыкальный фестиваль Kloogaranna Summerfest – 2022
● 6 августа в 18:00, пляж Клоогаранд (Лийваранна-теэ, 1, Клоогаранна)
В живописном месте в сорока километрах от столицы Эстонии вновь состоится традиционный музыкальный праздник. На фестивале посетителей ждет множество развлечений, вкусных блюд, освежающие напитки и лучшие артисты Эстонии. В этот вечер на сцене выступят группы 5Miinust, Smilers, Shanon, певцы Койт Тооме и Дэниел Леви, а также любимая всеми Геттер Яани. Вход на территорию открывается уже в 15:00.
Фестиваль «Биргитта»
● С 6 по 14 августа, монастырь Святой Бригитты (Меривялья-теэ, 18)
В исторических развалинах Пиритаского монастыря будут показаны опера Моцарта «Дон Жуан», пьеса «Буря» с музыкой Сибелиуса, финские постановки «Черный монах» и «Унико». Также состоится премьера оперы «Лалли». Последние два года фестиваль «Биргитта» не проводился из-за пандемии. Художественный руководитель Таллиннской филармонии, Таллиннского камерного оркестра и фестиваля «Биргитта-2022» Тыну Кальюсте отмечает, что нынешний фестиваль создает мост между музыкантами Финляндии и Эстонии.
Ида-Вирумаа
Документальный спектакль-путешествие Põlevkiviõli
● С 26 июля по 5 августа, химпредприятие Kiviõli Keemiatööstus (ул. Туру, 3, Кивиыли)
Цветущие яблоневые сады. Толпы людей гуляют по улицам теплыми летними вечерами. Перед единственным в городе рестораном стоит очередь, перед кинотеатром растянулась еще одна, а на фоне гор в небо поднимается столб дыма. Все знают: завод работает. И пока завод работает, в этом городке есть жизнь. Так было 40 лет назад, а как обстоят дела сегодня? Что будет завтра? Поэтическое аудиопутешествие Элара Вахтера по территории Kiviõli Keemiatööstus покажет величественные здания, невероятные интерьеры, расскажет их истории. Основанный на рассказах бывших и нынешних сотрудников взгляд на минувшие времена, сегодняшний день и «зеленое» будущее позволит узнать многое о жителях Кивиыли. Поможет узнать, почему им нравится жить здесь и что для них значит завод.
Концерт группы «Ляпис Трубецкой»
● 5 августа в 19:00, Vaba Lava (Линда, 2, Нарва)
«Ляпис Трубецкой» – популярная белорусская панк-рокгруппа, созданная в 1998 году. В 2014 году лидер группы Сергей Михалок объявил о роспуске коллектива, а в 2022 году группа возобновила деятельность. Сергей Михалок в составе групп «Ляпис Трубецкой», а позже и «Brutto Nostra», более дести лет ведут борьбу с режимами Путина и Лукашенко. Песни, клипы, интервью, слова поддержки, направленные против империализма и деспотии двух тиранов. Группа «Ляпис Трубецкой» внесена в «черные списки» запрещенных рокгрупп на территории Республики Беларусь c 2010 года и Российской Федерации с 2015 года. Сергей Михалок воссоздал легендарный коллектив «Ляпис Трубецкой на фоне вторжения России в Украину.