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В Хельсинки карманник обчищал своих жертв во время объятий

rus.postimees.ee
В Хельсинки карманник обчищал своих жертв во время объятий
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Хельсинки. Снимок иллюстративный.
Хельсинки. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

В ночь на субботу в полицию поступило сообщение о человеке, который украл ожерелье прямо с шеи владелицы. Перед этим он обнял свою жертву в центре Хельсинки, пишет Yle со ссылкой на сообщение финской полиции.

Полицейские смогли быстро поймать злоумышленника недалеко от места преступления. С собой у него были золотые украшения и бумажник. Мужчину задержали по подозрению в краже. Ценности были конфискованы.

Следствие считает, что действовавших таким образом карманников могло быть несколько. Полиция ищет людей, чьи украшения были украдены во время объятий прошлой ночью.

Связаться с полицией можно по электронной почте.

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