В ночь на субботу в полицию поступило сообщение о человеке, который украл ожерелье прямо с шеи владелицы. Перед этим он обнял свою жертву в центре Хельсинки, пишет Yle со ссылкой на сообщение финской полиции.
В Хельсинки карманник обчищал своих жертв во время объятий
В Хельсинки карманник обчищал своих жертв во время объятий
Полицейские смогли быстро поймать злоумышленника недалеко от места преступления. С собой у него были золотые украшения и бумажник. Мужчину задержали по подозрению в краже. Ценности были конфискованы.
Следствие считает, что действовавших таким образом карманников могло быть несколько. Полиция ищет людей, чьи украшения были украдены во время объятий прошлой ночью.
Связаться с полицией можно по электронной почте.