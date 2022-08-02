Eesti Energia окончательно переведет пакеты со средней биржевой ценой на почасовую систему оплаты

Так что до сих пор люди, которые пытались потреблять электричество в то время, когда цены наиболее низкие, не получали никакой пользы. Однако, по словам энергетической компании, они могут сразу же изменить свой пакет электроэнергии на почасовую оплату.

С сентября Eesti Energia переводит всех клиентов биржевого пакета на почасовую оплату. Изменение будет автоматическим для клиентов, об этом их уведомят письмом.

Когда в 2013 году открылся рынок электроэнергии, в Эстонии еще не было дистанционно считываемых счетчиков, и обменные пакеты можно было заключать только на основе средней дневной или ночной биржевой цены. Проект дистанционно считываемых счетчиков завершился в 2017 году. С тех пор выбрать устаревший тип пакета было невозможно, но для многих клиентов он все еще оставался действительным.

«Мы проинформировали клиентов о возможности продления пакета, но видим, что люди не склонны вносить изменения. Мы рады, что впредь, основываясь на отзывах клиентов, мы можем автоматически вносить изменения и делать это раньше, чем ожидалось изначально. Новый тип почасового ценового пакета позволяет экономить расходы, контролируя свое потребление более четко, используя электроприборы или систему отопления в те часы, когда электроэнергия стоит дешевле», – пояснила член правления Eesti Energia Агнес Роос.

Все клиенты пакета старого типа, то есть около 50 000 человек, получат личное уведомление, и их договор изменится автоматически.

В то же время, тенденции рынка электроэнергии показывают, что падения биржевой цены в ближайшие месяцы не ожидается. Высокая цена на фондовом рынке вызвана отсутствием доступной возобновляемой энергии, поэтому потребление должно покрываться за счет электроэнергии, произведенной из более дорогих источников.