Начиная с сентября, Eesti Energia переводит всех клиентов биржевого пакета электроэнергии на почасовую оплату. Только в мае, к удивлению нескольких тысяч потребителей, выяснилось, что стоимость электроэнергии для клиентов с биржевым пакетом высчитывается по среднесуточным показателям, а не по часовым.
Eesti Energia окончательно переведет пакеты со средней биржевой ценой на почасовую систему оплаты
Так что до сих пор люди, которые пытались потреблять электричество в то время, когда цены наиболее низкие, не получали никакой пользы. Однако, по словам энергетической компании, они могут сразу же изменить свой пакет электроэнергии на почасовую оплату.
С сентября Eesti Energia переводит всех клиентов биржевого пакета на почасовую оплату. Изменение будет автоматическим для клиентов, об этом их уведомят письмом.
Когда в 2013 году открылся рынок электроэнергии, в Эстонии еще не было дистанционно считываемых счетчиков, и обменные пакеты можно было заключать только на основе средней дневной или ночной биржевой цены. Проект дистанционно считываемых счетчиков завершился в 2017 году. С тех пор выбрать устаревший тип пакета было невозможно, но для многих клиентов он все еще оставался действительным.
«Мы проинформировали клиентов о возможности продления пакета, но видим, что люди не склонны вносить изменения. Мы рады, что впредь, основываясь на отзывах клиентов, мы можем автоматически вносить изменения и делать это раньше, чем ожидалось изначально. Новый тип почасового ценового пакета позволяет экономить расходы, контролируя свое потребление более четко, используя электроприборы или систему отопления в те часы, когда электроэнергия стоит дешевле», – пояснила член правления Eesti Energia Агнес Роос.
Все клиенты пакета старого типа, то есть около 50 000 человек, получат личное уведомление, и их договор изменится автоматически.
В то же время, тенденции рынка электроэнергии показывают, что падения биржевой цены в ближайшие месяцы не ожидается. Высокая цена на фондовом рынке вызвана отсутствием доступной возобновляемой энергии, поэтому потребление должно покрываться за счет электроэнергии, произведенной из более дорогих источников.
«Учитывая происходящее на рынке электроэнергии, мы понимаем и тех клиентов, которые не хотят следить за биржевыми ценами и планировать свое потребление. В этом случае мы рекомендуем пакеты с фиксированной ценой, которые дают уверенность в том, что согласованная цена не изменится в течение срока действия контракта», – добавила Роос.