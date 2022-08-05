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Смотрите, кто из наших спортсменов поедет на чемпионат Европы по легкой атлетике

rus.postimees.ee
Смотрите, кто из наших спортсменов поедет на чемпионат Европы по легкой атлетике
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Майсель Уйбо.
Майсель Уйбо. Фото: Brian Snyder

Руководство федерации легкой атлетики на вчерашнем заседании утвердило имена 12 спортсменов, которые поедут на чемпионат Европы, стартующий в Мюнхене.

На соревнования, которые пройдут с 15 по 21 августа, поедут девять мужчин и три женщины. В марафоне примут участие Роман Фости, Тийдрек Нурме и Каур Кивистик. Помимо индивидуальных, мужчины примут участие также и в командном зачете.

Из пяти десятиборцев, выполнивших нормативы, в сборную отобрали Майселя Уйбо, Карела Тилга и Янека Ыйглане.

Помимо них, на основании европейского рейтинга, в сборную вошли Карл Эрик Назаров (бег на 100 м), Кейсо Педрикс (бег с препятствиями 110 м), Ханс-Кристиан Хаузенберг (прыжки в длину).

Из женщин Эстонию представят Кармен Бруус (прыжки в высоту), Гедли Туги (метание копья) и Мариэлле Клеэмейер (бег с препятствиями на 400 м).

«Соревнования будут увлекательными уже с самых первых дней, потому что состязаться будут все наши спортcмены. Особенно напряженным будет утро 15 августа, когда на старт выйдут восемь наших парней», - сказал Эрих Тейгамяги президент Эстонской федерации легкой ателтики.

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