Смотрите, кто из наших спортсменов поедет на чемпионат Европы по легкой атлетике

На соревнования, которые пройдут с 15 по 21 августа, поедут девять мужчин и три женщины. В марафоне примут участие Роман Фости, Тийдрек Нурме и Каур Кивистик. Помимо индивидуальных, мужчины примут участие также и в командном зачете.

Из пяти десятиборцев, выполнивших нормативы, в сборную отобрали Майселя Уйбо, Карела Тилга и Янека Ыйглане.

Помимо них, на основании европейского рейтинга, в сборную вошли Карл Эрик Назаров (бег на 100 м), Кейсо Педрикс (бег с препятствиями 110 м), Ханс-Кристиан Хаузенберг (прыжки в длину).

Из женщин Эстонию представят Кармен Бруус (прыжки в высоту), Гедли Туги (метание копья) и Мариэлле Клеэмейер (бег с препятствиями на 400 м).