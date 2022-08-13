В Таллинне снизились цены на бензин

Цена дизтоплива снизилась только в Риге, а в Вильнюсе и Таллинне не изменилась.

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. В Риге была самая низкая цена на дизельное топливо, а в Вильнюсе и Таллинне оно стоило одинаково.

На АЗС Circle K в Таллинне бензин 95-й марки в пятницу стоил 1,899 за литр, что на 1,4% меньше, чем неделей ранее, а цена дизельного топлива не изменилась – 1,799 евро за литр.

На АЗС Circle K в Риге цена бензина 95-й марки в пятницу составляла 1,834 евро за литр, что на 2,1% меньше, чем неделей ранее, а цена дизтоплива уменьшилась на 3,8% до 1,774 евро за литр.

На АЗС Circle K в Вильнюсе цена бензина 95-й марки составила 1,809 евро за литр, что на 0,6% больше, чем неделей ранее, а цена дизтоплива сохранилась на уровне 1,799 евро за литр.