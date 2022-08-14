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Галерея ⟩ В Риге прошел пикет против террористической деятельности России в Украине

rus.tvnet.lv
В Риге прошел пикет против террористической деятельности России в Украине
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В субботу днем, 13 августа, ​​перед посольством России в Риге собрались несколько десятков человек, чтобы выразить свою поддержку украинским бойцам «Азова» и осудить Россию за ее террористическую деятельность в Украине, пишет Rus.TVNET со ссылкой на LETA.

Как отмечает агентство LETA, участники пикета разного возраста держали в руках плакаты, преимущественно на английском языке, с призывами спасти героев Мариуполя, Украину и бойцов спецназа Нацгвардии страны «Азов», а также с выражением осуждения России как террористического государства и убийцы.

Участники протеста в основном вели себя тихо, но временами раздавался лозунг «Россия – террористы». За происходящим наблюдали несколько сотрудников полиции.

Кто является инициатором протеста, участники акции не раскрыли агентству LETA, но известно, что как минимум до полудня пятницы подобное мероприятие не было официально зарегистрировано в Рижской думе.

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