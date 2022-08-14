Галерея ⟩ В Риге прошел пикет против террористической деятельности России в Украине

В субботу днем, 13 августа, ​​перед посольством России в Риге собрались несколько десятков человек, чтобы выразить свою поддержку украинским бойцам «Азова» и осудить Россию за ее террористическую деятельность в Украине, пишет Rus.TVNET со ссылкой на LETA.