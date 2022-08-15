Государство и самоуправления не могут найти общий язык в вопросе сноса советских памятников

Несколько недель назад был разрушен памятник на территории мызы Авандузе в Симуна, который, по данным Департамента охраны памятников истории и культуры находился на месте воинского захоронения и поэтому входит в компетенцию Министерства обороны.

Советник отделения Департамента охраны наследия в Ляэне-Вирумаа Мирьям Абель пояснила, что памятник был установлен на братской могиле в 1951 году. По архивным документам известно лишь о семи похороненных в братской могиле. Сколько их на самом деле – неизвестно.

По словам Мирьям Абель, прежде всего мы имеем дело с надругательством над воинской могилой. Правовая защита, уход и обозначение воинских захоронений регулируются Законом об охране воинских захоронений, а его исполнение организует Министерство обороны.

Роланд Муроф из отдела стратегических коммуникаций Министерства обороны ответил на запрос редакции, что для перезахоронения воинских захоронений необходимо ходатайство самоуправления. «В настоящее время запросов на перезахоронение могилы в Симуна не поступало», – добавил он.

Старейшина волости Вяйке-Маарья Индрек Кескюла выразил удивление, что министерство говорит прессе, что нужно делать, однако никто из министерства никогда не связывался с самоуправлением. По словам старейшины, если информация, полученная из уездной газеты, соответствует действительности, самоуправление подаст это ходатайство. «Мы не хотим, чтобы там продолжались разгромы», – рассуждает Кескюла. По его словам, вопрос сейчас в том, достаточно ли обращения в Министерство обороны на уровне волостной управы или собрания. «Если на уровне управы, то я сделаю это уже завтра, если собрания, то запрос будет сделан в среду», – сказал Кескюла.

По словам старейшины, волость управляет несколькими кладбищами, и, вероятно, будет найдено место, где будут перезахоронены останки, выкопанные в Симуна.