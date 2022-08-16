Фото ⟩ Один на миллион! В Вильяндимаа продается кусочек рая

Предложение состоит из двух объектов недвижимости - Саарсе и Тамме. Общая площадь участков составляет 2,6 га. На участках достаточно строений: только что построенный дом площадью 147,7 м2, две бани, крепкие сараи и даже живописные пруды.

Фото: KV.EE

Двустворчатые застекленные двери построенного в этом году дома ведут во двор. В доме три спальни, кухня, гостиная, подсобное помещение, два туалета, две душевые и дровяная баня. Дом построен на фундаменте старинной конюшни. В качестве источника отопления используется геотермальный тепловой насос, но есть и вариант отопления с помощью дровяного котла.

Фото: KV.EE

Старинное здание расположенного на одном из участков амбара настолько хорошо сохранилось, что его можно использовать даже для круглогодичного проживания.

Фото: KV.EE