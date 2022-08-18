Инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей

Инфляция в еврозоне на фоне энергетического кризиса, вызванного войной в Украине, достигла нового рекордного уровня: в июле потребительские цены выросли в годовом исчислении на 8,9 процента, сообщило в четверг, 18 августа, европейское статистическое ведомство Eurostat, подтвердив тем самым первоначальные оценки.

Это самый высокий показатель инфляции со времени введения евро. В июне жизнь в еврозоне подорожала на 8,6 процента. Это весьма сильно отличается от целей, установленных Европейским Центробанком (ЕЦБ) - удерживать инфляцию на уровне двух процентов. На фоне непрекращающегося роста стоимости жизни новое повышение ЕЦБ базовой ставки представляется все более вероятным, отмечает агентство Reuters.