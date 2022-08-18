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Полиция разыскивает пропавшего в июле 41-летнего Анти

rus.postimees.ee
Полиция разыскивает пропавшего в июле 41-летнего Анти
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Анти.
Анти. Фото: PPA

Полиция прости помощи в установлении местонахождения 41-летнего Анти, которого в последний раз видели в Пыхья-Таллинне 25 июля. Его жизнь может быть в опасности.

Анти покинул место работы в Пыхья-Таллинне 25 июля, до сих пор родственники и знакомые ничего не знают о его возможном местонахождении. Полиция проверила различные возможные места, но не нашла мужчину. Мобильный телефон Анти выключен. Судя по собранной информации, его жизнь может быть в опасности.

Рост Анти 198 сантиметров, среднего телосложения. У него темные короткие волосы и темные серо-зеленые глаза. Когда он ушел с работы, на нем были черные кроссовки Nike, серые шорты Nike, темно-серая ветровка с капюшоном и темно-серая кепка. Руки и ноги мужчины покрыты татуировками в виде пламени.

Полиция просит всех, кто видел Анти или знает о его местонахождении, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.

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