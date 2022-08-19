В пятницу заключенные из тюрьмы открытого типа, 42-летний Райн Ряак и 40-летний Теро Таннебаум, не вернулись с работы в тюрьму.
Они в бегах: заключенные тюрьмы открытого типа не вернулись с работы
В тюрьме открытого типа заключенные могут работать вне тюрьмы в течение дня, но по вечерам должны возвращаться в место заключения.
Райн среднего телосложения, рост около 183 сантиметров. У него лысина, особенностью являются 2 шрама в области головы, у левого и правого виска. Кроме того, у Райна есть татуировка дракона на плече правой руки, а также татуировка на левом предплечье. У него есть работа в Кохтла-Ярве. Когда утром он вышел из открытой тюрьмы, на нем была зеленая футболка, темные шорты и темно-синие шлепанцы.
Теро Таннебаум имеет худощавое телосложение, рост около 192 сантиметров. Его отличительной чертой является шрам на животе, татуировка на левом плече/предплечье, татуировка на левой ноге, а также татуировка на среднем пальце правой руки и ладони левой руки. Его рабочее место находится в Кохтла-Ярве. Когда утром он вышел из тюрьмы открытого типа, на нем была серая футболка, темные шорты и черные кроссовки adidas.
Всех, кто знает местонахождение мужчин, просят немедленно связаться с полицией по телефону 112 или с тюремной службой по телефону 53 024 893.