Стрельба в торговом центре в Швеции: один из раненых скончался

В торговом центре Emporia на юго-западе Мальмё, третьего по величине города Швеции, вечером в пятницу, 19 августа, прозвучали выстрелы. К месту происшествия были стянуты значительные силы полиции. Район ТЦ был оцеплен, сообщают стражи порядка в Twitter. Как передал телеканал TV4, люди слышали около 20 выстрелов.

По данным полиции, в результате стрельбы пострадали два человека – мужчина и женщина. Позднее мужчина скончался.

Задержан подросток

Задержан подозреваемый – подросток, добавили полицейские через несколько часов. Открыто расследование по статье об убийстве.