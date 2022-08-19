В Швеции к торговому центру Emporia на юго-западе Мальмё после стрельбы были стянуты значительные силы местной полиции. Предполагаемый стрелок задержан. Ранены два человека, один из них скончался, пишет Deutsche Welle.
Стрельба в торговом центре в Швеции: один из раненых скончался
В торговом центре Emporia на юго-западе Мальмё, третьего по величине города Швеции, вечером в пятницу, 19 августа, прозвучали выстрелы. К месту происшествия были стянуты значительные силы полиции. Район ТЦ был оцеплен, сообщают стражи порядка в Twitter. Как передал телеканал TV4, люди слышали около 20 выстрелов.
По данным полиции, в результате стрельбы пострадали два человека – мужчина и женщина. Позднее мужчина скончался.
Задержан подросток
Задержан подозреваемый – подросток, добавили полицейские через несколько часов. Открыто расследование по статье об убийстве.
По сведениям полиции, непосредственная угроза для населения устранена. Тем не менее, стражи порядка просили граждан воздержаться от посещения торгового центра, поскольку на месте происшествия работали полицейские. Правоохранительные органы опрашивали свидетелей и просматривали записи с камер наблюдения.