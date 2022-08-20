Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в связи с годовщиной восстановления независимости сказал, что сегодня, 31 год назад, Эстония восстановила свою независимость, которая была жестоко отобрана. «Эстонии пришлось переживать коммунистическую и нацистскую оккупации более полувека», – подчеркнул он.
Глава МИД Эстонии: наш долг перед человечеством противостоять злу
«Хотя выросли целые поколения, у которых отобрали свободу, мы как народ ни на мгновение не смирились с рабством и при поддержке демократических стран восстановили свою государственность», – заявил Рейнсалу.
Он отметил, что сейчас Россия ведет геноцидную войну против украинского народа. «Наш долг перед человечеством противостоять этому злу. Для этого страны, поддерживающие Украину, должны предоставить больше оружия и ввести более жесткие санкции, – говорит министр. – Агрессору необходимо немедленно увеличить цену агрессии до осени. Это моральный долг свободных народов и неизбежная задача также ради нашей собственной безопасности».
Рейнсалу напомнил, что сегодня, в День восстановления независимости Эстонии, мы вспоминаем всех жертв, отдавших жизнь за нашу свободу. «Мы также молимся за мужчин и женщин, которые защищают свободу на украинских фронтах», – добавил он.