У каждого из нас своя жизнь – разбитые и склеенные мечты, достигнутые вершины, трудности и радости. Но вращаясь вокруг своей оси, не стоит забывать, что каждый из нас – частичка целого, частичка Эстонии. Сегодня, когда минул 31 год с момента восстановления независимости и мы покинули советскую страну-лагерь, есть смысл спросить – а что такое Эстония? Есть примерно 1 330 000 версий. Расскажу немного сентиментально, что значит Эстония для меня.
СЕРГЕЙ МЕТЛЕВ ⟩ Страна лесов, свободы и возможностей. Что значит Эстония для нас?
В ушах звон от тишины, прерываемый покачиванием столетних сосен. Осторожно, не наступите на дарящие нежный вкус черничные колонии. На коре старого дерева потертость и плотный мех – тут был медведь. Выходите к реке, а там большие валуны – они помнят давно погибшие поколения, которые воздавали здесь дары своим языческим богам. Это место особой энергии и покоя. Эстония – это девственный лес.
От столицы до границы – около трех часов езды. Ты даже не замечаешь, как быстро она кончается. Подлетая к Таллиннскому аэропорту имени Леннарта Мери, можешь уместить наш Таллинн на ладони. Так мало земли, но какое буйство жизни! От «эстонской Ривьеры» на приозерных холмах Вильянди до пограничной энергии нарвского речного променада. От речной гармонии университетского Тарту до обжитых спальников Таллинна. От ухоженных садов деревянного Каламая всего в километре от сердца столицы до полузаброшенных домов в бедной глубинке... Эстония – это невероятно компактное разнообразие жизни природы и человека.
Всего около миллиона человек в мире говорит на эстонском языке. Он звучит прекрасно в песне, у него длинная история и богатая литература. В нем и северные акценты, и плавучесть юга. Все, кто владеют этим языком хоть немного, имеют доступ к душе народа, который обосновался здесь по разным историческим сведениям около 10 000 лет назад. Эстония – это красивейший эстонский язык, который исторически уживается здесь с другими языками и заимствует у них.
Здесь по-прежнему царит дух предприимчивости. Гляньте, сколько у нас стартапов, куда молодые привлекают миллионы евро и работают над прорывами в самых разных сферах. Обратите внимание, как быстро строятся наши города, как круто улучшилось за 10–15 лет качество обслуживания. Молодой, но голодный до успеха, может и в частном, и в публичном секторе быстро показать себя. Конечно, это больше не бешеные трамплины девяностых, но тоже очень неплохо. Эстонская экономика открыта и пластична, тут не душат 60-процентные налоги и талант имеет значение. Эстония – это возможность раскрыть свой жизненный потенциал.
Земля на стыке западного и восточного христианства, на стыке разных отношений к человеку как таковому. Если можно было бы прожить здесь последние 800 лет подряд, главным словом, передающим этот опыт, стало бы, наверное, «жутко». Здешний народ выживал посреди регулярных рукотворных катаклизмов, будучи лишен многие столетия права даже задуматься о собственном государстве.
Несмотря на войны, голод и бесправие, каким-то чудесным образом народная культура не погибла. Когда пришло время, и сознание жителей Эстонии было к этому подготовлено, началась борьба. В крови и поте Освободительной Войны 1918–1920 гг. родилась демократическая Эстония.
Манифест независимости гласит, что эта страна – дом для всех народов, живущих здесь. Демократическая, защищающая свободу личности, уважающая человеческую жизнь и достоинство страна. В манифесте и первой конституции присутствует сильнейших дух просвещения и веры в человека.
Затем были 20 лет независимости – взлетов и падений –, в том числе собственноручно сотворенный авторитарный поворот 1934 года. Но что важно – в мире многие не верили, что это малое государство может справиться самостоятельно, да и в самой Эстонии были группы населения, которые не верили в идею о собственном государстве.
Но Эстония вышла на мировую политическую арену и укрепила там свои позиции, поскольку оказалась способна создать собственную экономику, правовую и образовательную систему и государственную идентичность.
Несмотря на три оккупации – две советские (1940–1941, 1944–1991) и одну нацистскую (1941–1944) – Эстония не погибла полностью, хотя страна и потеряла в ходе репрессий, войны и массового бегства на запад около 200 000 человек при тогдашнем населении в 1,1 миллиона.
Она просто осталась ждать своего часа. Поздно вечером 20 августа 1991 года на Тоомпеа была принята декларация о восстановлении независимости. Этого бы не произошло, если бы Эстонии не было все эти десятилетия в сердцах людей, в памяти поколений, в самом понимании, что это за земля. Конечно, для этого старались многие люди, среди них жертвовавшие собой диссиденты, которые не боялись бросить вызов бесчеловечному советскому государству, и участники движений за освобождение во второй половине 1980-х.
Поэтому Эстония – это идея о свободе, человеческом достоинстве, самобытности и вере в собственные силы.
С днем восстановления независимости, дорогая Эстония!