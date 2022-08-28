Норвежское спортивное сообщество скорбит, поскольку в возрасте 25 лет скончался чемпион мира по спортивному ориентированию на лыжах Аудун Хеймдал.
Ему было всего 25 лет: умер чемпион мира по спортивному ориентированию на лыжах
Ему было всего 25 лет: умер чемпион мира по спортивному ориентированию на лыжах
Для многократного призера соревнований, также стоявшего на пьедестале прошлогоднего этапа Кубка мира в Кяэрику, роковым стал агрессивный рак желудка, который был обнаружен только в апреле этого года на относительно поздней стадии и уже не поддавался лечению.
В ночь на субботу, 20 августа, норвежский спортсмен скончался в окружении своей семьи: подруги, родителей и младшего брата.
Аудун Хеймдал родился 8 февраля 1997 года. Был норвежским ориентировщиком и лыжным ориентировщиком, который представлял NTNUI и Konnerud IL. Выиграл десять золотых наград в период 2018–2021 годов. Призер чемпиона мира и универсиады-2019. В лыжном ориентировании он выиграл серебро КМ на средней дистанции в 2019 году и золото КМ в гонке преследования в 2021 году.