Ему было всего 25 лет: умер чемпион мира по спортивному ориентированию на лыжах

Для многократного призера соревнований, также стоявшего на пьедестале прошлогоднего этапа Кубка мира в Кяэрику, роковым стал агрессивный рак желудка, который был обнаружен только в апреле этого года на относительно поздней стадии и уже не поддавался лечению.

В ночь на субботу, 20 августа, норвежский спортсмен скончался в окружении своей семьи: подруги, родителей и младшего брата.