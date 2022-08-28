Болгария не будет заключать новый контракт с «Газпромом»

Болгария не будет вести переговоры о новом соглашении с российской корпорацией «Газпром». Об этом заявил в субботу, 27 августа, вице-премьер по экономической политике технического правительства страны Христо Алексиев во время видеоконференции с генеральным директором энергетического директората Еврокомиссии (ЕК) Дитте Юль-Йоргенсен.

Как указали в пресс-службе правительства Болгарии, долгосрочный план предусматривает запуск международного тендера на поставки сжиженного природного газа. Предполагается, что «техническое правительство даст старт процедуре», а решение о заключении контракта будет принято новым кабмином.

«Болгария также подтвердила свою заинтересованность в участии в механизмах совместных закупок энергоносителей, которые могут быть созданы в рамках Энергетической платформы ЕС», – указали в правительстве.

Нынешние контакты с «Газпромом» будут касаться только действующего контракта, указали в Софии.

Меры по преодолению возможного энергетического кризиса

Христо Алексиев также уведомил представителей Еврокомиссии о действиях, предпринятых кризисным штабом правительства Болгарии для преодоления потенциального энергетического кризиса. Речь идет о завершении строительства интерконнектора между Болгарией и Грецией и вводе его в эксплуатацию к 1 октября, о финансовой поддержке болгарского оператора «Булгаргаз», а также о поиске экономических механизмов для установления оптимальной цены на природный газ для предприятий и домохозяйств.