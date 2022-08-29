В понедельник в связи с выполнением ремонтных работ введено новое ограничение движения, которое Департамент транспорта рекомендует учитывать при планировании поездки.
Временно введено новое ограничение движения
Временно введено новое ограничение движения
На дорожной развязке Канама в Харьюмаа будет закрыт правый съезд с шоссе Таллинн-Пярну-Икла на Таллиннскую окружную дорогу (из Пярну в сторону Саку).
Объезд организован через дорожную развязку Ялгимяэ, Тянассильма и Юулику.
Работы продлятся до 11 сентября.