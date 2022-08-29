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Временно введено новое ограничение движения

BNS
Временно введено новое ограничение движения
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Дорожные работы
Дорожные работы Фото: Марианне Лоорентс

В понедельник в связи с выполнением ремонтных работ введено новое ограничение движения, которое Департамент транспорта рекомендует учитывать при планировании поездки.

На дорожной развязке Канама в Харьюмаа будет закрыт правый съезд с шоссе Таллинн-Пярну-Икла на Таллиннскую окружную дорогу (из Пярну в сторону Саку).

Объезд организован через дорожную развязку Ялгимяэ, Тянассильма и Юулику.

Работы продлятся до 11 сентября.

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