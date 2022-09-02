«Газпром» пока не возобновит поставки по «Северному потоку»

Вопреки заявлениям, что начиная с субботы, 3 сентября, после трехдневного перерыва по газопроводу «Северный поток» вновь будет поступать газ, транспортировка голубого топлива не возобновится. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщила российская госкомпания «Газпром», назвав причиной этого утечку масла на компрессорной станции «Портовая».

«До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен», - говорится в сообщении российского газового монополиста. В нем также указывается, что регламентные работы на газоперекачивающем агрегате Trent 60 проводились совместно с представителями немецкой компании Siemens, которые также подписали акт обнаружения утечки масла.

Поставки газа из России в Германию по трубопроводу «Северный поток» были полностью приостановлены утром 31 августа. Ранее «Газпром» предупреждал, что единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен с 31 августа по 2 сентября для технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Между тем глава Федерального агентства Германии по сетям Клаус Мюллер выразил сомнение по поводу причины остановки поставок.