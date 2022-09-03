Фото: оригинальный шестиугольный дом в пригороде Нью-Йорка

Студия использовала шестиугольный план оригинального дома 1980-х годов, чтобы создать минималистичную форму Salt Point Residence площадью 185 квадратных метров, с добавленным пространством для двух новых спален с ванными комнатами вокруг центральной гостиной.

Архитекторы из Reddymade и Ай Вэйвэй закончили постройку шестиугольной торцевой секцией как напоминанием о форме первоначального плана здания.

Фото: Thearchitect.pro

Стеклянный коридор ведет от первоначального дома к центру пристройки, где два угловых крыла встречаются в простой гостиной, задуманной как центральный «шарнир» формы. Все помещения, включая спальни и ванные комнаты, имеют тесную связь с окружающим ландшафтом.

Фото: Thearchitect.pro

Белые стены и потолок, а также светлые деревянные полы - простые интерьеры с двускатной скатной крышей, полученной в результате шестиугольного сечения.

Фото: Thearchitect.pro

Минимальная цветовая палитра материалов пристройки предлагает нейтральный и светлый фон для произведений искусства и мебели из частной коллекции клиента.