«Газпром» подает газ в Европу через Украину

Днем ранее объем прокачки через станцию «Суджа» составил 41,3 миллиона кубометров, передает DW.

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) с 11 мая прекратил транзит газа в Европу через захваченные российскими войсками ГИС «Сохрановка» и компрессорную станцию (КС) «Новопсков» в Луганской области. Компания сослалась на форс-мажорные обстоятельства, которые делают невозможной дальнейшую транспортировку газа.

Для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами ОГТСУ предложил временно перенаправить транзитный поток на «Суджу».

Остановка «Северного потока»

Вечером 2 сентября «Газпром» объявил, что прокачка газа по трубопроводу «Северный поток» не возобновится 3 сентября, как было запланировано изначально. Российская компания назвала причиной этого утечку масла на компрессорной станции «Портовая». «До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен», – говорится в сообщении «Газпрома».

Немецкая компания Siemens Energy AG в ответ заявила, что технические причины для прекращения эксплуатации «Северного потока» отсутствуют. «Как производитель турбин мы можем лишь констатировать, что подобный вывод ("Газпрома" – прим.ред.) не представляет собой техническую причину для прекращения работы», – сказал представитель компании.