Янек Ыйглане: в течение трех лет не было дня, когда меня не беспокоила бы боль в ноге

«Этот вид спорта полон сюрпризов, трудностей и радости. Последние три года были крайне сложными и у меня не было ни одного дня, когда не болела бы нога», - написал он в своем «Фейсбуке».

Он похвалил своего тренера Джеймса Томаса, заметив, что лучшего и желать нельзя.

«Действительно нельзя желать лучшего тренера, чем он. Я мог бы перечислить всех тренеров университета, но тогда публикация была бы еще длиннее. Хочу просто поблагодарить всех тренеров и работников университета Джорджии, принявших меня в свою семью. Люблю всех вас», - написал эстонец.

Сезон начался в Теннеси с личного рекорда и 8405 баллов, что весьма повысило уверенность Ыйглане в собственных силах.

«Но после этого меня начала больше беспокоить нога и несколько очень важных недель я пропустил. Еще я сильно растянул лодыжку и три недели не мог тренироваться. Ну а потом серьезно заболел коронавирусом», - добавил Янек Ыйглане.

На чемпионате мира в США Янек после метания диска решил прервать выступления, поскольку боль в ноге стала невыносимой.

«Это был разрушительный момент и несколько дней после этого мне было тяжело», - пояснил спортсмен и добавил, что когда он приехал в Эстонию, ему сделали блокаду ноги, после которой он был готов к чемпионату Европы.